El turismo avanza hacia la normalidad en medio del temor a la quiebra

Los distintos agentes del turismo ya preparan la vuelta a la actividad y anuncian vuelos, aperturas de hoteles y destinos y formatos "covid free", aunque son muy críticos con el plan de desescalada avanzado por el Gobierno y alertan de que la caída de la rentabilidad por la menor ocupación podría llevar a la quiebra a buena parte del sector.

Según el plan inicial de Sanidad, pendiente de concreción, a partir del 11 de mayo se permitirá el inicio con limitaciones de ciertas actividades turísticas, pero en la isla balear de Formentera y en las canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa esta fase se adelanta al próximo lunes 4 debido a su hasta ahora menor incidencia de contagios.

Sin embargo, los hoteleros de Formentera han alertado de que no tendrán clientes, porque no hay conexiones marítimas con la isla ni aéreas con Ibiza (que es el aeropuerto de referencia ya que Formentera no tiene), por lo que el presidente de la Federación Hotelera, Vicent Tur, cree que no abrirán de hecho hasta finales de junio.

La norma general de limitación de un 30 % de los aforos en las primeras fases preocupa entre hoteleros, restauradores y dueños de campings, que creen que es difícil cuadrar las cuentas con un 100 % de gastos y, en el mejor de los casos, un 30 % de ingresos, por lo que auguran quiebras.

HASTA DICIEMBRE SIN TURISMO INTERNACIONAL

El sector está pendiente del protocolo en el que trabaja una mesa técnica dirigida por el Instituto de Calidad Turística de España (ICTE), el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Secretaría de Estado de Turismo, además de diversos agentes, que consideran que es crucial para reabrir la operativa con cierta seguridad.

Fuentes que trabajan con el sector calculan que en junio de este año (cuando debería finalizar la desescalada) se empezarán a hacer viajes de primera necesidad, en agosto se reactivará el sector hotelero para el turismo nacional, que, no obstante optará preferentemente por segundas residencias o apartamentos vacacionales y usará, sobre todo, el transporte privado.

No sera hasta noviembre, añaden, cuando se activen los viajes corporativos y el turismo de eventos y en diciembre comenzarán a llegar los turistas internacionales, tesis que también defiende Alberto Díaz, consejero delegado de la mayorista Mapa Group.

LOS CHINOS VIAJAN TODAVÍA POCO Y BUSCAN SEGURIDAD

La experiencia de desconfinamiento en China es una referencia para el sector, porque van dos meses por delante del mundo occidental tanto en la extensión de la pandemia como en la vuelta a la normalidad. Allí, las búsquedas de palabras clave como "condiciones higiénicas" o "servicio sin contacto" se han multiplicado por cinco.

Para este puente del Primero de Mayo, la primera vez que los chinos van a poder viajar desde el inicio de los contagios, las autoridades del país esperan 117 millones de desplazamientos, un 35 % de los que hubo el año pasado en esas mismas fechas. Lo que sí da muestras de mayor vigor son los apartamentos turísticos o las casas rurales, cuyas búsquedas se han duplicado respecto al año anterior.

La clave para el regreso de los turistas internacionales será la recuperación de la operativa en las líneas aéreas, para la que todavía nadie se atreve a vaticinar una fecha, aunque alguna compañía, como la húngara de bajo coste WizzAir, ya anuncia la reapertura de algunos de sus vuelos.

CAMPINGS Y AUTOCARAVANAS, SECTORES SEGUROS

En este clima, los campings, las autocaravanas y el ecoturismo se ofrecen como sectores seguros, porque en general se desarrollan en entornos rurales y al aire libre y, normalmente, con poca concentración de gente.

No obstante, tanto campings como el negocio de las caravanas señalan que la prohibición de circular entre distintas provincias que regirá hasta la última fase del plan de desescalada les dificultará la vuelta a la actividad.

La Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) trabaja en la desarrollo del sello "caravaning covid free", que certificará la higienización de los vehículos mediante máquinas de ozono y peróxido de hidrógeno y dispondrá protocolos seguros de atención al cliente, en un sector con un crecimiento exponencial en los últimos años.

La Federación Española de Campings (FEEC) cree que reabrir los establecimientos el próximo 11 de mayo con el 100 % de la plantilla para atender a un aforo máximo de un 30% es "completamente exagerado", por lo que piden que se autorice la ampliación de los expendientes temporales de reducción de empleo (ERTE) para evitar la destrucción de puestos de trabajo y, en ultima instancia, el concurso de acreedores.

Los distintos agentes coinciden también en que los clientes demandarán productos turísticos con mayor flexibilidad para cambios y anulaciones además de seguros de viaje que incluyan pandemias.

DESTINOS EXCLUSIVOS Y SEGUROS PARA QUIEN PUEDA PAGARLOS

Mientras tanto, algunos portales de internet se afanan en buscar destinos en los que el distanciamiento social es la norma para aquellos que tras la crisis -a la que este mismo jueves ha puesto cifras el INE en forma de caída de un 5,2 % del PIB- puedan seguir pagándolo.

La web de viajes Holidayguru ha seleccionado lugares como Islandia, el país menos poblado de Europa; la Patagonia, entre Chile y Argentina, donde se puede conducir durante horas y no cruzarse con nadie; Mongolia, el país menos densamente habitado de Asia; Groenlandia, donde dicen que es más fácil encontrarse con un oso que con una persona, o Namibia, con amplios desiertos, vida salvaje y actividades al aire libre.