7 claves para acertar al alquilar una autocaravana

Viajar con plena libertad de movimientos, con la casa a cuestas, desplazándote a tu ritmo y durmiendo donde más te convenga, sin depender de hoteles en los que pasar la noche ni de restaurantes en los que comer cada día. Esas son solo algunas de las ventajas que te ofrece viajar en autocaravana.

Pero sí, las autocaravanas no son baratas precisamente, por lo que si solo piensas en darle un uso esporádico ¿por qué no alquilarla solo para tus vacaciones? Puede ser una manera diferente de viajar, tanto en pareja como en familia, en la que el vehículo se convierte en la pieza clave y fundamental de una experiencia totalmente distinta.

Tanto si es tu primera vez alquilando una autocaravana como si no, no está de más que tengas en cuenta unos cuantos consejos para que tus próximas vacaciones vayan sobre ruedas.

¿Cuántos años tiene?

Es uno de los primeros detalles que deberás tener en cuenta al buscar una autocaravana de alquiler. Las mejores empresas de alquiler suelen ofrecer vehículos con no más de dos años de antigüedad, pero lo más común es encontrar autocaravanas con entre dos y cuatro años de vida, lo que sería suficiente para asegurar nuestra seguridad y el confort de todos los viajeros. Puedes encontrar caravanas más antiguas a precios más económicos, pero ten en cuenta que a mayor edad también será mayor la posibilidad de que aparezcan problemas.

El objetivo es viajar, y una autocaravana te da prácticamente la misma libertad de movimientos que un coche.

Un equipamiento a medida

Cuando empieces a mirar las diferentes opciones que hay en el mercado verás que cada empresa ofrece diferentes niveles de equipamiento. Hay algunos básicos que siempre deberías esperar, como la ropa de cama o el menaje de la cocina, pero también algunos que en muchos casos pueden ser considerados como extras, como mesas y sillas de jardín, calefacción, televisión, caja fuerte, GPS, un reproductor de DVD y un largo etcétera. El tipo de viaje que vayas a realizar, así como el número de personas que te acompañe, será determinante a la hora de saber qué equipamiento deberás incluir en tu alquiler o no.

Una autocaravana del tamaño apropiado

La tentación es grande, pero no nos volvamos locos alquilando la autocaravana más enorme y lujosa de todas. Si eso se te pasa por la cabeza ya se encargará su precio de hacerte razonar. Evidentemente nada tendrá que ver la caravana que necesitas si viajas en solitario o si viajas con seis personas más, por lo que será el número de personas el que marque el tamaño del vehículo, tanto por asientos de viaje como por camas para dormir. Si sois dos es probable que una autocaravana de cuatro plazas no se aleje mucho del precio de una de dos, y sin duda veréis incrementado vuestro confort. Cuanto mayor sea la autocaravana más difícil será de conducir, de aparcar y de manejar, y además consumirá más combustible, por lo que ajustarte a un tamaño apropiado es algo que no debes pasar por alto. No olvides que con el carnet B de coche estás autorizado a conducir vehículos de como máximo 3.500 kilos.

Aprende las diferencias entre estacionar y acampar

Uno de los dilemas cuando viajamos en autocaravana surge cuando nos planteamos dónde podemos dormir y dónde no. Cada país tiene su legislación por lo que si viajas al extranjero es fundamental que te informes para no encontrarte con un problema legal. En España la normativa sobre el uso de autocaravanas es clara y diferencia entre dos conceptos distintos: estacionar y acampar.

Estacionar: La autocaravana estará estacionada cuando su volumen no exceda a su tamaño en movimiento, es decir, no haya toldos desplegados, ventanas abatibles abiertas, sillas frente a la puerta, etc. Solo esté en contacto con el suelo a través de las ruedas (no utilice elevadores, pero sí están autorizados los calzos de seguridad), y no emita ningún tipo de fluido o ruido más allá del sonido y los gases de la combustión del motor. Si se cumplen con estas condiciones la autocaravana estará estacionada, sea de día o de noche, y estemos dentro charlando, comiendo o durmiendo. La única pega podría ser que el vehículo estuviera mal estacionado.

Acampar: Por otro lado, sin embargo, una autocaravana estará acampada en el momento que se incumpla alguna de las prohibiciones que limita el estacionamiento, y entonces se aplicará la normativa de cada Comunidad Autónoma, que por lo general implica tener que encontrarse en una zona habilitada para acampar, como áreas de acampada o campings.

El contacto con la naturaleza puede ser realmente cercano en muchas zonas de acampada.

Que no falte de nada: luz, agua y gas

Cuando alquiles una autocaravana es importante que la empresa te explique muy bien cómo funcionan y se mantienen los suministros del vehículo. Es decir, el agua, la luz y el gas. Lo más probable es que hasta las autocaravanas más básicas cuenten con una batería dedicada a alimentar elementos como el frigorífico, pero quizá necesiten una toma de corriente externa para poder hacer uso de los enchufes. El gas dependerá de una bombona de gas, ya sea butano, propano o GLP (gas licuado de petróleo) que puede ser sustituida cuando se agote. Pero sin duda será el agua la que necesite de toda tu atención. La autocaravana tendrá un depósito de agua limpia que deberás rellenar, otro de aguas grises, provenientes del fregadero, el lavabo o la ducha, y otro de aguas negras, originadas en el WC. Las aguas deben ser vertidas únicamente en puntos habilitados para ello, las grises donde las grises y las negras donde las negras, algo que generalmente podrás hacer en las áreas de servicio para autocaravanas.

Ojo con el seguro y la franquicia en el alquiler

Si alguna vez has alquilado un coche ya sabrás que hay que tener un especial cuidado con las condiciones del seguro que incluya el contrato de alquiler. En las autocaravanas es igual, pero hay que extremar la precaución porque los daños ocasionados al vehículo que no estén cubiertos por el seguro serán mucho más caros que en el caso de un coche. Ten muy en cuenta las condiciones del seguro y presta atención a la letra pequeña, quizá la compañía exponga limitaciones en las que el seguro perdería validez, como por ejemplo al circular por carreteras que la compañía detalle expresamente. La franquicia será la cuantía que deberás pagar como máximo en caso de tener algún percance, aunque si buscas evitarte dolores de cabeza lo mejor será optar por un seguro a todo riesgo sin franquicia, aunque el importe a pagar sea mayor también lo será tu tranquilidad.

Comer, dormir, charlar, jugar con los niños... una autocaravana permite transportar toda tu vida.

Ten controladas las Apps más útiles

Las aplicaciones de los móviles también ha revolucionado el mundo del “caravaning” y se han convertido en unas potentes aliadas. Ya nada sería lo mismo si no tuvieras en la palma de la mano toda la información necesaria que podrías necesitar al viajar en autocaravana, como las mejores rutas, los lugares más recomendables para pernoctar, las áreas de servicio habilitadas, lugares de interés que no te puedes perder, y un largo etc. Aunque cada país puede tener su App específica toma nota de las que no deberían faltar en tu móvil.