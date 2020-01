Es falso que el PP apoyó "el 80% de los reales decretos" del Gobierno como dice Adriana Lastra

La vicesecretaria de Organización del PSOE y su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, ha defendido en Los Desayunos de TVE [min. 11:24] que "es verdad y esto es algo que quiero poner en valor del PP: es que en el periodo anterior, en el de después de la moción de censura, el PP nos apoyó el 80% de los reales decretos que llevábamos al Congreso de los Diputados".

FALSO.

Desde junio de 2018, cuando Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno tras la moción de censura de Mariano Rajoy, hasta la disolución de las cámaras en marzo de 2019, por las elecciones del 28 de abril, el Partido Popular ha apoyado 15 de los 29 Reales Decretos-Leyes del Gobierno de Pedro Sánchez. De los 14 restantes: votaron en contra en seis ocasiones y en ocho se abstuvieron.

O lo que es lo mismo: el Partido Popular ha apoyado el 51,7% de todos los Reales Decretos-Leyes del PSOE hasta la convocatoria de elecciones de marzo de 2019, ha votado en contra del 20,7% de ellos y se ha abstenido en el 27,6% de las ocasiones.

Desde marzo hasta diciembre de 2019, con el Gobierno en funciones, se presentaron 14 Reales Decretos-Leyes más, pero no es público el voto particular de cada partido porque la Diputación Permanente vota a mano alzada y, por lo tanto, al no haber un procedimiento electrónico, el Congreso de los Diputados no formaliza las actas de votación y no hay manera de saber cuál es el voto por diputado. Sin embargo, aunque Lastra no menciona estos decretos, si el PP hubiera votado a favor de esos 14 reales decretos, tampoco supondría que hubieran apoyado "el 80% de los reales decretos" del PSOE. En ese caso, el PP habría apoyado solamente el 67,4% de los Reales Decretos-Leyes.

Del mismo modo, si nos fijamos únicamente en los primeros 29 decretos de la etapa de la que habla Lastra, hay que tener en cuenta que si el PP hubiera votado en contra de los ocho reales decretos en los que se abstuvo, solo habría tumbado la aprobación de dos de ellos: el de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España y el de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón. Pero, aunque incluyamos estos dos reales decretos como apoyados por el PP (aunque solo se abstuvieran), el porcentaje ascendería al 58,6% (17 de 29) pero no al "80%" como dice Adriana Lastra.

Por lo tanto, es falso que "el PP apoyó el 80% de los reales decretos" que el PSOE llevaba al Congreso de los Diputados" en el periodo anterior, "después de la moción de censura" de Mariano Rajoy como dice Adriana Lastra porque desde la moción de censura hasta la convocatoria de elecciones en marzo de 2018, solo apoyó el 51% de los 29 Reales Decretos-Leyes, y en caso de haber apoyado los 14 restantes en Diputación Permanente, supondría que habría apoyado el 67,4% de los Reales Decretos y no el 80% como ha dicho Adriana Lastra.

Desde Maldita.es hemos contactado con el PSOE para saber a qué se refería Adriana Lastra con estas declaraciones, pero en el momento de esta publicación no hemos obtenido ninguna respuesta.