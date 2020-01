Es falso que "en el CEO el 51% de los catalanes reconocía que el procés había dañado la convivencia" como dice Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, dijo en su debate de investidura que "en ese CEO al cual antes hacía referencia se preguntaba si las consecuencias del procés catalán habían dañado la convivencia y el 51% de los catalanes reconocía que sí y el 41% reconocía también en esa misma encuesta que había dejado de hablar con familiares y también con amigos sobre política" [pág. 86 y 87].

FALSO.

Sánchez hacía referencia a la encuesta, que ya había mencionado anteriormente durante el debate [pág. 72 y 73], 'Cosmopolitisme i localisme a Catalunya' de noviembre de 2019 del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el homólogo al CIS en Cataluña.

Pero en esa encuesta no se preguntaba "si las consecuencias del procés catalán habían dañado la convivencia" como dice Pedro Sánchez. Además, la pregunta tampoco aparece en otras encuestas elaboradas por el CEO durante 2019.

Así nos lo confirman también desde el propio CEO: "nunca lo hemos preguntado".

"No entendemos de donde pueden sacar eso. Nunca hemos preguntado las consecuencias del 'procés' así, en la convivencia", explican. Por lo tanto, el 51% de los catalanes no pudo reconocer que el 'procés' había dañado la convivencia como dice Sánchez.

Y en esa encuesta tampoco reconocía que "el 41% [...] había dejado de hablar con familiares y también con amigos sobre política" como también dijo Sánchez.

La encuesta del CEO sí preguntó a los encuestados que si cuando estaban en casa con su familia se habla sobre cuestiones políticas. A lo que el 23,1% respondieron que "nunca o casi nunca".

La encuesta, además, preguntó lo mismo, pero en cuanto a las amistades. En ese caso, fueron el 23,5% de los encuestados los que respondieron que "nunca o casi nunca" hablaban sobre cuestiones políticas cuando estaban con sus amistades.

De todos modos, es la primera vez que se hace esta encuesta y el propio CEO reconoce que no ha preguntado esta cuestión con anterioridad. Por ello, no se puede saber si el 41% ha dejado de hablar con familiares y también con amigos sobre política a raíz del procés catalán, como afirma Sánchez que dice la encuesta. No se puede hacer una comparativa.

Por lo tanto, es falso que "en ese CEO se preguntaba si las consecuencias del procés catalán habían dañado la convivencia y el 51% de los catalanes reconocía que sí y el 41% reconocía también en esa misma encuesta que había dejado de hablar con familiares y también con amigos sobre política" como dice Pedro Sánchez.

Desde Maldito Dato hemos contactado con el PSOE para recoger sus aclaraciones sobre lo dicho por el presidente Pedro Sánchez, pero en el momento de esta publicación no hemos obtenido ninguna respuesta.