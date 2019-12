Es falso que la UE dé "más dinero" a las comunidades con "mayor número de denuncias" por violencia de género como dice Ortega Smith

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, afirmó en El Gato al Agua [min. 51:21] que "la Unión Europea da más dinero, más millones de euros, a aquellas comunidades autónomas que han registrado mayor número de denuncias [por violencia de género]" preguntado sobre la "cuestión económica" de la violencia de género.

FALSO.

Desde la Comisión Europea (CE) nos han explicado que la concesión de fondos europeos "no está vinculada a la prevalencia de la violencia de género en los Estados miembros, ni hay importes predestinados a cada uno de los Estados miembros". Es decir, que haya denuncias o no en un determinado país de la Unión Europea (UE) no se tiene en cuenta a la hora de conceder estas ayudas.

La única "herramienta de financiación específica de la UE desarrollada para abordar la violencia de género" es el programa de ‘Derechos, Igualdad y Ciudadanía. 2014 2020’ que se lleva a cabo "a través de convocatorias de propuestas competitivas, en función de la pertinencia y de la calidad de los proyectos".

A estas convocatorias se pueden presentar tanto "organizaciones privadas como públicas" de los diferentes países de la UE. Por ello, el hecho de que la organización en cuestión sea de una comunidad autónoma u otra en España o, incluso, de un país u otro tampoco influye a la hora de acceder a estas subvenciones.

Captura de la correspondencia con la CE

La propia CE es quien evalúa y selecciona los proyectos que se presentan a las convocatorias y, después, prepara los contratos de subvención para "garantizar el mejor rendimiento de los fondos públicos, la eficacia, la economía y la eficiencia en la utilización de las asignaciones presupuestarias". De hecho, los "intereses financieros de la UE" están recogidos también en el reglamento de este programa.

A posteriori, la CE también realiza auditorías por si hubiera que "corregir cualquier error o fraude que no se haya detectado tras la aplicación de los controles anteriores" con el objetivo de controlar las declaraciones de gastos de los beneficiarios.

Por lo tanto, es falso que "la Unión Europea da más dinero, más millones de euros, a aquellas comunidades autónomas que han registrado mayor número de denuncias" como dice Ortega Smith porque estas ayudas se entregan a proyectos de organizaciones públicas o privadas de los distintos Estados miembro sin atender al número de denuncias que exista en ese país.

Desde Maldito Dato nos hemos puesto en contacto con Vox para saber a qué se refería Ortega Smith con su declaración pero, en el momento de esta publicación, no han respondido.