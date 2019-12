Es falso que la Comunitat Valenciana no se financie a través del FLA como dice Pablo Casado

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado en una rueda de prensa en el Congreso [min. 17:11] que el Gobierno en funciones haya pedido explicaciones a la Junta de Andalucía por incumplir los objetivos de estabilidad del pasado y les haya obligado a adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En su declaración, ha añadido: "si ellos lo hacen con Andalucía, lo tienen que hacer también con la Comunidad Valenciana y con todas las comunidades autónomas que gobierna el Partido Socialista".

FALSO.

Desde el año 2012, la Comunitat Valenciana está acogida al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA); el fondo de financiación con el que el Estado supervisa el gasto de aquellas comunidades autónomas que hayan incumplido sus objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. De hecho, este mismo miércoles, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha explicado en una entrevista en Onda Cero [min. 6:43] que "nosotros [estamos financiados por el FLA] desde el año 2012" porque "no podemos cumplir con los objetivos de déficit".

La Comunitat Valenciana no es la única que está sujeta al FLA. Este año, también lo están otras regiones como Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, según la última actualización del Ministerio de Hacienda.

Hay otras comunidades -como Andalucía y Baleares- que desde 2018 han tenido una autorización del Gobierno para salir al mercado privado a emitir deuda o captar recursos a través del Fondo de Facilidad Financiera (FFF) pero, al no cumplir con el "objetivo de estabilidad presupuestaria" previsto, tal y como nos indican desde el Ministerio de Hacienda, el Gobierno les ha avisado de que su única vía de financiación es el FLA.

En ese sentido, el pasado 5 de diciembre, el Gobierno en funciones envió una carta a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía para indicarle que no se podía adherir al FFF previsto para el año 2020 y que si quiere salir al mercado privado tendrá que acudir al FLA.

Por ello, como nos han explicado desde el Ministerio de Hacienda, una comunidad autónoma estará financiada por el FLA si no cumple con los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. De hecho, Puig también lo explicaba durante la entrevista [min. 7:40]: "no ha habido ninguna discriminación por parte del Ministerio de Hacienda (...). Todas las comunidades que no cumplen de una manera objetiva, el Ministerio de Hacienda, antes y ahora cumpliendo una ley, actúan en consecuencia".

Por otro lado, hay comunidades que, a pesar de que cumplen con los objetivos económicos, no tienen la autorización del Estado para acceder directamente al mercado y lo hacen a través del Fondo de Facilidad Financiera (FFF). Es el caso de las Islas Canarias, Cantabria y La Rioja. Por su parte, Asturias, Galicia y las Islas Baleares combinan el FFF con la financiación de los mercados.

Actualmente, las únicas comunidades autónomas que tienen autorización del Estado para salir al mercado privado a financiarse son la Comunidad de Madrid y Castilla y León (gobernadas por el PP), País Vasco (gobernada por el PNV) y Navarra (gobernada por el PSN), según nos confirman desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero.

Por lo tanto, es falso que el Gobierno del PSOE tenga que supervisar a la Comunitat Valenciana a través del FLA, igual que en Andalucía, como dice Pablo Casado porque ya está incluida en este fondo. En total, cuatro de las nueve comunidades que gobierna el PSOE están adheridas al FLA; Asturias, La Rioja, las Islas Canarias y Baleares están adheridas al FFF; y Navarra tiene autorización para financiarse por sí misma a través de los mercados privados sin entrar en estos mecanismos.

Desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con el PP para conocer qué es lo que quería decir Pablo Casado con su declaración pero, en el momento de esta publicación, todavía no hemos obtenido respuesta.

Fuentes: