“Los últimos meses en las Cortes han sido de vergüenza, solo se hablaba de Cataluña”

Amparo Botejara Sanz es médico de familia en un centro de salud del SES en la ciudad de Badajoz, y profesora asociada en la Facultad de Medicina en la Universidad de Extremadura. Hace cuatro años ella y su partido, Podemos, rompieron una maldición según la cual ninguna otra formación aparte de PSOE o PP habían obtenido jamás diputado nacional por Extremadura

En 2015 salió elegida con escaño en el Congreso de los Diputados por Podemos, que revalidó en la repetición de las elecciones al año siguiente, 2016. Ha ejercido como portavoz de sanidad del partido en el Congreso, y aspira a repetir acta como número uno por la provincia de Badajoz en los comicios del próximo domingo 28.

¿Cómo ha sido esta última legislatura tan corta?

Los dos o tres últimos meses han sido de vergüenza, de no tener respeto a la población, se hablara lo que se hablara en el Congreso, PP, Cs y los catalanes, Esquerra y PdCat, solo hablaban de Cataluña, se tratara el tema que se tratara; hablábamos de educación, Cataluña, lo que fuera, Cataluña. Darles a esos partidos 15 minutos sin hablar de Cataluña, a ver qué dicen.

Luego ha habido un cambio importante de cuando estaba Rajoy a cuando llegó Sánchez, al principio tenía de ministra de Sanidad a Dolors Montserrat, que no sabía nada, y se fue del gobierno sin saber nada. ¿Cómo habéis puesto a esta mujer?, ni sabe, ni le preocupa nada, ni se lo estudia, la máxima responsable en arreglar problemas en sanidad de la población…

Luego con Sánchez como portavoz de sanidad estuve trabajando con la gente del Partido Socialista, y si no hubiéramos estado nosotros no se habría empezado a andar el camino que se ha iniciado, por ejemplo acabar con la privatización del sistema sanitario; pero no teníamos diputados suficientes para cambiar la ley de 1997 de Aznar que abrió la puerta a la privatización, así que hemos tenido que trabajar la normativa sobre concesiones y conciertos, que si pones cosas y es menos negocio pues entonces lo limitas

Las encuestas en las últimas semanas dan una bajada de Podemos

El tratamiento que tenemos de los medios de comunicación es tremendo, la casa que se compraron Irene y Pablo ha llenado más espacio que cualquier hecho de corrupción; son dos personas jóvenes que han comprado con hipoteca de 30 años… Cualquier tema de Podemos se ve de forma distinta, como las disfunciones internas

Se refiere usted a las divisiones internas

Las disfunciones. El PSOE, el PP, la corriente de Sánchez, la oficialista, las del PP, Cospedal y Soraya han salido, y ninguna disfunción de estos partidos se mira como la nuestra. Las hemos tenido, sí, cuando sale siempre la foto de los cinco fundadores de Podemos, y que ya quedan dos, es que era un grupo de personas de Madrid pero eso luego cambió con gente de todos lados y claro, los cinco de las foto ya no están.

La diputada extremeña, con Pablo Iglesias en un acto sobre sanidad

Pero aparte del tratamiento que usted lamenta de los medios, ¿no han cometido errores políticos?

Errores políticos yo no he visto ninguno, ninguna línea en que nos hayamos confundido, sí en que en vez de cerrar nuestros problemas de forma hermética, ha salido todo; somos muy inocentes y en eso la población ha visto que podía ser un partido más y desilusionar a parte de la gente; todo grupo humano, como es un partido, tiene disfunciones, y hay personas que vienen a vivir de la política y quienes vienen a arreglar problemas de la población, en todos los partidos. Al final lo que se quiere por algunos es colocarse políticamente.

¿Qué condiciones pondrían ustedes a Pedro Sánchez para la investidura, para apoyar un posible gobierno de él y darle estabilidad?

Yo puedo hablar de lo mío y en lo que respecta a la sanidad, pasa por desprivatizar la pública. En los últimos años hemos pasado a ser líderes en Europa en el tanto por ciento de dinero que se deriva a la privada, el 28,8% son gastos privados en varias fórmulas, Francia tiene el 17 y Alemania el 15,4%. El real decreto de 2012 que aprobaba los recortes en sanidad con el tiempo se ha visto que no era para un ajuste coyuntural sino clarísimamente para deteriorar el sistema sanitario público, con contratos laborales temporales, precarios, crear listas de espera que es donde entra la privada… Facilitas lo privado y por eso Fresenius, una multinacional alemana de la sanidad, cotizada en Bolsa, aparece en enero de 2017, que estaba todo preparado para ellos, y por 5.700 millones de euros compra los hospitales Quirón Salud, que incluyen la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, o Clideba Badajoz que es también Quirón. Esa misma multinacional tiene toda la diálisis, Fresenius Medical.

Cuando deterioras la sanidad pública lo pones más fácil, en 2017 se hicieron 500.000 seguros privados, y entonces tienes un problema. Y en Extremadura, a pesar de que está mejor, han aumentado un 2,5% los seguros privados, que se hacen cuando hay listas de espera por ejemplo para que te vea antes el especialista, sin embargo cuando tienes un problema importante vas a la pública; ahí está el negocio, más conciertos, externalizaciones…

¿Soluciones?

Si hay números suficientes en el Congreso de los Diputados, cambiar el artículo 90 de la ley de sanidad, y derogar la ley Aznar de 1997 que abría la puerta a la privatización; algo que por otro lado no se puede hacer de un mes para otro porque hay mucha gente atendida en la privada

Esquerra Republicana de Cataluña ayudó a tumbar los Presupuestos que en parte estaban derivados de un acuerdo Pedro Sánchez-Pablo Iglesias; ese es uno de los problemas, esa fuerza en teoría de izquierda, pero nacionalista, que impide una mayoría de izquierda

Lo que he visto en el Congreso no lo entiendo; que pongas medidas para mejorar lo público y que ellos prioricen siempre la bandera catalana antes que mejorar la calidad de vida de la gente, que es para lo que estamos los políticos…

La reforma de las pensiones no ha sido objeto de un acuerdo reciente porque ustedes, Podemos, se negaron

El acuerdo Sánchez-Iglesias, en el que me tocó negociar parte del presupuesto de sanidad para quitar copagos, iba en algunas áreas bien, pero en otras como pensiones o vivienda, acordabas una cosa y cuando te girabas era otra, no como se había pactado.

En pensiones se ha trabajado mucho en el Pacto de Toledo durante dos años, y en el último momento pedimos la actualización según IPC, y eso no se respetaba, por eso hemos dicho que no, y que queremos derogar el factor de sostenibilidad que va según la esperanza de vida… No parece serio.

Extremadura tiene las pensiones más bajas, son en total 227.000 de las cuales 61.000 de viudedad muy bajas. A los extremeños nos interesan pensiones fuertes, ¿cómo es posible que diputados extremeños como Carlos Floriano no contribuyan a ello? El PP es el único partido que no ha votado ninguno de los seis reales decretos, ni las contingencias del Brexit, que Extremadura exportamos 90 millones allí, ¿cómo se puede decir que no a eso, o a incrementar el subsidio mayores de 52 años?

Ha habido en Badajoz ciudad problemas entre Podemos Recuperar Badajoz, que lidera su marido, y Podemos, que pueden perjudicar a esa candidatura de izquierda.

No sé si nos va a perjudicar. Hubo unas primarias y Podemos Recuperar Badajoz perdió. Hay gente que viene a arreglar problemas en política, porque que tienen la vida resuelta, y gente que viene a arreglar su vida con la política.

¿La próxima secretaria general de Podemos será una mujer y será Irene Montero?

Me gustaría y estoy convencida de que va a ser una muer, pero no sé si será Irene

Usted dijo en un acto días atrás que había políticos que actuaban en el tema de las minas condicionados

Hay una persona, del PSOE o muy cercano, que preside una editorial de medios de comunicación y dirige una cadena de radio, y a la vez está en la comisión ejecutiva de Sacyr, yo creo que eso condiciona la actitud de nuestros poderes; está todo cercano al PSOE, no puedo entender la actitud de nuestras autoridades políticas, es que lo de Cáceres es tremendo, en la puerta de una ciudad Patrimonio de la Humanidad poner un agujero ahí. Mire, solamente hay una mina litio tan cerca de una ciudad y es en Sudamérica, y esa ciudad no es patrimonio. Son 230 agujeros mineros, esta política que empezó con la refinería, los casinos…, por qué no nos centramos en lo nuestro, que es la materia prima que tenemos, y la podamos transformar, que no la transformamos.

Hay que evitar que la gente se nos vaya, los jóvenes; el 40% de los que trabajan en el campo son mayores de 65 años, hay que dar formación, transformar nuestros productos, hacer eso atractivo.

Y el envejecimiento de la población, hay que prepararse para ello porque en los próximos años hay que preparar servicios adecuados, no potenciar las residencias privadas. ¿Por qué no pueden ser públicas? Nos convencieron en los 90 de que lo público no podía funcionar bien, cuando la organización nacional de trasplantes por ejemplo es un ejemplo mundial.

¿A la extrema derecha como se le puede combatir y parar?

Explicando bien las cosas, pero es difícil porque tienen unos mensajes cortos que llegan a la gente; dicen es que hay que coger el poder, centralizar y quitar las autonomías, y eso llega; ahora, la segunda línea de su programa es quitar todos los ayuntamientos menores de 3.000 habitantes, y eso ya no se dice, algo que por cierto también llevó Ciudadanos en la primera legislatura, la concentración municipal.