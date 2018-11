Construyendo Tarteso, I Premio Nacional de Arqueología de la Fundación Palarq

El proyecto Construyendo Tarteso ha sido galardonado con el I Premio Nacional de Arqueología y Paleontología de la Fundación Palarq, un galardón dotado con 80.000 euros que pretende completar las subvenciones administrativas a estas ramas científicas que no cuentan con un galardón "per se".



Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, directores de este proyecto que estudia las construcciones de la época tartésica (del siglo VIII al IV a.C) en excavaciones como el yacimiento de Casas de Turuñuelo (Badajoz), tenían previsto recibir ayer lunes en el Museo Arqueológico Nacional este premio pionero en España.



El Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palarq, de carácter bienal, tiene por objetivo reconocer la excelencia y originalidad de los proyectos arqueológicos y paleontológicos dirigidos por equipos de investigación españoles y desarrollados tanto a nivel nacional como internacional.



"Este premio tiene bastante importancia, porque la arqueología es una ciencia un poco cara y, si no está apoyada por el sector privado, la verdad es que tiene difícil salida, difícil desarrollo", explicaba a Efe Celestino, y Rodríguez ponía de relieve que trabajan sobre "una cultura enigmática, mítica".



A pesar de que tan solo se ha intervenido durante 4 años, el yacimiento ha tenido ya una enorme repercusión dadas las novedades técnicas constructivas utilizadas en la edificación de las Casas de Turuñuelo.



Entre ellas, destaca el empleo por primera vez en la Península del mortero de cal para la fabricación de los solares con los que se levantó la escalinata monumental que conecta el piso superior con el patio.

52 caballos sacrificados

A todo ello se suma la identificación de un sacrificio de animales, entre los que destacan los 52 caballos hallados en posición anatómica, es decir, con las partes del cuerpo donde corresponde, siendo la primera documentación de este tipo de ritual en todo el Mediterráneo.



"Trabajamos sobre la tierra como una realidad histórica, no como un mito. El haber puesto esta cultura en el panel de la historia ha tenido su importancia. Y hemos trabajado con un equipo multidisciplinar muy grande, que ha hecho que la investigación sea bastante completa", apuntaba Rodríguez.



El director de la Fundación Aga Khan y portavoz del jurado que ha concedido el galardón por unanimidad, Luis Monreal, afirma que Construyendo Tarteso reunía todas las condiciones para la decisión de los expertos porque es un "tema que está saliendo de la nebulosa histórica" y porque "pone en el conocimiento público una fase de nuestra protohistoria".



Además, según el portavoz del jurado, "todavía en nuestro país el sector privado no ha llegado a ocupar el nivel de ayuda a la investigación" que corresponde al volumen económico de estos proyectos científicos, afirmación que compartía Andrew Selkirk, miembro del jurado, vicepresidente del Royal Archaelogical Institute y cofundador de los British Archaeological Awards, otra iniciativa privada para apoyar proyectos arqueológicos que se estableció en 1976.



Junto a ellos, componían el jurado de este premio el profesor Yves Coppens, uno de los descubridores de la famosa australopithecus Lucy; el director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Pepe Serra Villalba; el catedrático Josep Guitart Duran;,y Jacinto Antón, galardonado en 2009 con el Premio Nacional de Periodismo Cultural.



"Muchas veces el arqueólogo pide 10, y el Ministerio le da 3, y como no tienen suficiente, nosotros le damos 3 más para que puedan tirar adelante", explica el presidente y fundador de la Fundación, Antonio Gallardo Ballart, sobre esta forma privada de "completar las subvenciones".