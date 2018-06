Empiezan las obras en el tramo ferroviario Madrid-Plasencia para aumentar la cantidad y seguridad de trenes

Adif ha empezado las obras de las nuevas instalaciones de comunicaciones, seguridad y energía e implantación del sistema de comunicaciones fijas y móviles GSM-R en el tramo Humanes (Madrid)-Monfragüe (229,6 km), perteneciente a la línea ferroviario de ancho convencional Madrid-Valencia de Alcántara.

El administrador de infraestructuras de ferrocarril subraya en un comunicado que las obras suponen un salto de calidad en la explotación de la línea, ya que la implantación de nuevos sistemas de control y regulación de la circulación permitirá una "notable mejora" en la circulación ferroviaria, al eliminar los actuales bloqueos telefónicos.

Actualmente se da paso a los trenes mediante llamada telefónica entre estaciones, pero con el nuevo sistema llega una red de señales automáticas manejadas desde un control de tráfico centralizado (CTC), en este caso el de Madrid.

Será el tercer tramo extremeño en contar con esa tecnología, actualmente implantada solo entre Badajoz y Villanueva de la Serena, y Mérida-Zafra.

El control centralizado comporta la reducción en kilómetros de los tramos en los que solo puede circular un tren, por lo cual en la misma distancia de antes podrán circular más convoyes, según explica Ángel Caballero. “Bienvenido sea”, recibe el presidente de la asociación regional de amigos del ferrocarril, que subraya no obstante que la vía sigue siendo única y sin electrificar, no se pueden cruzar por tanto trenes, y que mientras no aumente en esa línea el número de circulaciones en lo único que se va a ganar es en seguridad.

Es la última inversión ferroviaria que deja el Gobierno Rajoy, un proyecto que ya quedó desierto en su licitación las dos veces anteriores.

Con las nuevas dotaciones se incrementará según Adif la fiabilidad de la infraestructura y la calidad del servicio en la línea, que podrá conectarse a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura.

55 millones

Esta actuación, que cuenta con una inversión de 54 millones de euros (IVA incluido), incluye la redacción de los proyectos, la ejecución de las obras y el mantenimiento de las instalaciones.

A este importe hay que sumar los trabajos de asistencia técnica para la vigilancia y control de las obras, adjudicados recientemente a la empresa Inse Rail por 1.058.762 euros.

El alcance del proyecto incluye actuaciones en las instalaciones de seguridad, sistemas de protección del tren, telecomunicaciones, telecomunicaciones móviles, Control de Tráfico Centralizado (CTC), sistemas auxiliares de detección, suministro de energía, así como actuaciones de obra civil.

Entre otros elementos, está previsto instalar nuevos enclavamientos electrónicos (dispositivos empleados para establecer rutas ferroviarias de forma automática, que pueden accionarse a distancia), así como diversos equipos complementarios en estaciones y a lo largo de la vía.

También se instalarán redes de transmisión de fibra óptica y estaciones base para telecomunicaciones fijas y móviles; y centros de transformación, cableado y para el suministro de energía eléctrica a las instalaciones.

Asimismo, está previsto integrar la línea en el sistema de CTC para automatizar la regulación y supervisión de la circulación, así como la realización de la obra civil necesaria para integrar los nuevos equipos en la infraestructura o ubicar casetas técnicas.

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).