Luz verde a la instalación en Cáceres de ascensores en el exterior de los bloques

La Junta local de Gobierno ha dado luz verde a la tramitación de una ordenanza municipal que regule la posibilidad de instalar ascensores en fachadas en aquellos edificios donde no sea posible hacerlo en su interior, para “mejorar la accesibilidad en los inmuebles”.



De esta forma, se inicia ahora un proceso de regulación de instalación de ascensores en edificaciones donde técnicamente no sea posible ubicar elevadores en el interior, para evitar el aislamiento de personas que no pueden salir de sus casas, por su movilidad reducida, y que residen en edificios antiguos donde no hay otra solución técnica.



Así lo ha manifestado el portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, que ha señalado que ahora se inicia el proceso de regulación y que la ordenanza deberá pasar por la comisión correspondiente y por pleno, y se expondrá públicamente para cumplir con el proceso participativo.



Licerán se ha referido a los edificios ubicados frente a la plaza de toros de la Era de los Mártires, inmuebles construidos en los años 60 sin ascensor y cuyos vecinos, la mayoría de avanzada edad, habían solicitado reiteradamente una solución técnica al consistorio.



Asimismo, el Gobierno local ha decidido regular otros asuntos relacionados con la mejora de la accesibilidad a través de una ordenanza municipal, que se redactará en colaboración con la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEx).