Mérida celebra su III Semana del Diseño con 40 ponentes y 10 talleres

Mérida celebra hasta el 14 de marzo la tercera edición de su Semana del Diseño (DIME), con la que pretende reivindicar el valor del diseño en la sociedad actual y reforzar la conexión entre el ámbito de la formación y el profesional a través de 40 ponentes y 10 talleres.



La actividad está organizada por la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida (EASD) con la colaboración del Centro Universitario de la ciudad y la Asociación de Diseñadores de Extremadura (DIEX).



En su tercera edición, DIME se consolida como un punto de encuentro del diseño de referencia nacional y se fortalece con un programa que incluye 40 ponentes, 20 charlas, 10 talleres y 5 exposiciones, informa la EASD en una nota.



En él se abordarán disciplinas del diseño clásicas, como el diseño gráfico, de interiores o de producto, así como nuevas tendencias en innovación, como el diseño de servicios, la experiencia de usuario o la biónica.



Durante estas cuatro jornadas, diseñadores de España y el extranjero impartirán charlas abiertas a todos los públicos y talleres para alumnos y profesionales del diseño de Extremadura.



Entre los ponentes se encuentran el premiado estudio riojano Moruba, el estudio onubense Granada Barrero, el escenógrafo sevillano Juan Ruesga y el diseñador brasileño Felipe Taborda.

Extranjeros

La participación internacional se completa con el estudio londinense Stupendous, del que uno de sus fundadores es el extremeño Fran Méndez, y con otros ponentes brasileños, portugueses e italianos vinculados o pertenecientes al Instituto de Investigación en Arte y Diseño de Lisboa, entre los que se encuentran Emilia Duarte, Ana Margarida y Amilton Arruda.



Intervendrán también responsables de la revista de diseño El Intercambiador Express y representantes de museos nacionales en la presentación de proyectos de diseño.



Las charlas de DIME, que tendrán lugar en el Auditorio del Centro cultural Santo Domingo de Mérida, se complementan con talleres prácticos, en los que los ponentes trabajarán con grupos reducidos.



La programación incluye también cinco exposiciones de diseño, entre las que destacan dos itinerancias de carácter internacional: la exposición retrospectiva de Felipe Taborda, titulada "Another point of view", y "Agitadores de conciencia 2019", que reúne carteles de temática social reivindicativa aportados por múltiples diseñadores y artistas de todo el mundo.



La programación oficial se complementa con otras actividades más lúdicas, pero siempre en torno al diseño, dentro del OFF DIME, que se desarrollará por las noches en distintos espacios de la ciudad.