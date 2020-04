Test masivos para los mayores de las residencias, entre quienes se han producido la mayoría de muertes

Un total de 297 de los 342 fallecidos hasta el momento en Extremadura por el Covid-19 eran usuarios de residencias de mayores, la población más vulnerable. Entre ellos se han diagnosticado 474 casos positivos.

El consejero de Sanidad y Política Sociales, José María Vergeles, ha informado de que 64 residencias, de las 324 residencias de la Comunidad, han tenido en algún momento de la pandemia algún positivo entre sus internos.

Pruebas de los test

Las pruebas de los test se priorizan de manera especial entre los mayores de las residencias, con el objetivo de garantizar su seguridad.

Vergeles ha apuntado a un incremento de las personas contagiadas con el aumento de pruebas en la Comunidad, y como consecuencia, a un aumento de la tasa Ro (que mide a cuántas personas puede contagiar una persona infectada) que en la región está por encima del uno.

De los 10.311 test de PCR practicados, 2.317 han salido positivos (el 22,4%). Extremadura es una de las comunidades autónomas que más está utilizando los test rápidos, de manera que ya se han practicado 3.342, sobre todo en las residencias de mayores. De ellos 342 han resultado positivos (10,3 por ciento).

A nivel general, de los 2.762 infectados por el virus en Extremadura, un total de 2.526 han sido diagnosticados a través de las técnicas por PCR, lo que supone el 91% por ciento de los positivos. Mientras, 236 (el 8,5 por ciento) han sido diagnosticados por los test rápidos.

Residencias intervenidas

La Junta no contempla el traslado de ancianos residentes no contagiados con sus familiares, como han planteado otras comunidades, porque en sus domicilios no se puede garantizar unas medidas de seguridad adecuadas.

Hasta el momento se han adoptado medidas especiales en los centros de ‘El Cuartillo’ y Cervantes, en Cáceres; la de Coria; Virgen del Puerto y Los Pinos, en Plasencia; ‘El Romeral’, en Talayuela y Virgen de la Luz (Arroyo de la Luz). Se suman las residencias de Garrovillas de Alconétar, El Péndere (Santiago de Alcántara), Domuns de Badajoz y el centro de Valencia de Alcántara.

Residencia ‘El Cuartillo’

En cuanto a la residencia ‘El Cuartillo’ de Cáceres, el consejero ha explicado que en esta residencia se han diagnosticado 72 positivos entre sus 320 plazas, con 56 fallecidos por coronavirus y 5 por otras causas. A todos los residentes considerados positivos se les ha hecho la PCR (prueba de oro).

Vergeles ha defendido la labor y profesionalidad de su personal y la transparencia de la información facilitada. Una cuestión que ha criticado el PP, que ha pedido que el Gobierno intervenga esta residencia. A este respecto el consejero ha respondido que la estructura sanitaria del Estado en Extremadura "es la consejería y la Junta".

Respecto a una mayor comunicación de estos con los familiares mediante herramientas como videollamadas, Vergeles ha indicado que dado que suelen tener un importante deterioro cognitivo o de dependencia, es complicado, informa la Agencia Efe.