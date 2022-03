19 elementos del patrimonio histórico en Euskadi se encuentran en grave situación de abandono

Fuerte y Faro de la Galea. Getxo, Bizkaia

Construidos en 1742 y 1782 respectivamente, son las ruinas consideradas mejor conservadas en la provincia de Bizkaia. A pesar de no tener un uso frecuente, pertenecieron al Ministerio de Defensa hasta el año 1947, lo que hace que ya no tengan ninguna función militar. Aunque su estado actual sea bueno, no cuenta con ninguna protección, lo que hace que esté en estado de abandono, deteriorándose continuamente con pintadas o vegetación que invade la edificación.

ELDIARIO.ES/EUSKADI