Recambio en el PP

Parece que la elección a la búlgara ha rebasado todos sus récords con el nuevo Mesías del PP. Alguien que es elegido por el 99,63 por ciento de los militantes no tenía siquiera necesidad de haberse presentado a una consulta electoral interna. Y, de hecho, Alberto Núñez Feijóo no se vio obligado a moverse demasiado de su silla gestatoria de Galicia para convencer a quienes ya estaban masivamente convencidos. El primer partido de la oposición tiene, pues, vía libre para emprender una etapa de cambio todavía por ver.

De momento, lo que hay es más bien un recambio de líder. Del cambio que con él va a venir, sólo sabemos que se ha iniciado ya con un pacto con Vox que mete a la ultraderecha en el Gobierno de Castilla-León. Dicho de otra forma: la cara visible de ese cambio político anunciado por Feijóo no es la de Feijoó, sino la de Fernández Mañueco. Con quien, dicho sea de paso, el nuevo presidente, todavía en su papel de candidato, compareció en días pasados en un acto multitudinario, para decir, muy a la gallega, que el pacto con Vox proporciona estabilidad, pero que él no está por el populismo y piensa hacer otras cosas.

Y como no está por el populismo, el aún presidente gallego ha empezado su andadura de líder de la oposición haciendo su particular camino de Santiago para honrar como es debido a la santa incorrupta de su partido: la presidenta Isabel Díaz Ayuso (y a no tardar del PP de Madrid), la hermana del hermanísimo, que preside un Gobierno incapaz de encontrar a los pobres de su Comunidad, ¡con todo lo que ha pateado el barrio de Salamanca! Y que, tras haber correspondido a los elogios que el aspirante a nuevo líder le dedicó, añadió que la militancia del PP madrileño no estaba “para tonterías”. Algo que pocos días más tarde acreditó al reivindicar a Vox como aliado imprescindible contra las izquierdas que arruinan a todo el mundo, hasta el punto de querer incluir a la ultraderecha en su el ejecutivo madrileño, como fuerza “coaligada”.

Lo que ocurría con el PP de Casado está ocurriendo también con el PP de Núñez Feijóo. Y en algunos aspectos, (como la tendencia de sus baronías a hacer la guerra por su cuenta), corregido y aumentado

Visto lo cual, y con el permiso de Augusto Monterroso, podría muy bien afirmarse que, cuando el PP se despertó de la pesadilla de Casado, Díaz Ayuso seguía allí, vigilando el tarro de las esencias partidarias. Y a su aire, como sucedía con el anterior líder de la oposición. Con el refuerzo ahora del que será presidente de Castilla-Leon, que no entiende bien qué es eso de hacer políticas moderadas; y vaya uno a saber si con la aportación de un Moreno Bonilla, que ya ha dicho que, si gana en las próximas elecciones andaluzas no va a gobernar con Vox, aunque, por si acaso, ya se están haciendo por allí cursos acelerados (sobre “violencia intrafamiliar”, por ejemplo) para adaptarse al discurso de la ultraderecha. Y ello sin olvidar que el propio presidente in pectore del PP ha dejado ya una pieza memorable sobre la violencia machista contra las mujeres, para ir haciendo camino.

Por lo demás, el PP de Feijóo mantiene como portavoz parlamentaria a quien lo fue con Pablo Casado. De modo que el principal partido de la oposición sigue, hasta ahora al menos, con su chica de ayer en el Congreso de los Diputados; lo cual conduce a que Cuca Gamarra (la sonrisa permanente del partido, como es público y notorio) continúe con sus intervenciones incendiarias, acusando al presidente del Gobierno de ser, entre otras cosas, un aprovechategui de la guerra criminal de Putin contra Ucrania.

Aunque tampoco Núñez Feijóo se quedó manco al acusar a Pedro Sánchez de “forrarse” con impuestos que casualmente benefician a las autonomías y contribuyen a sostener el Estado de bienestar. Pero, como es sabido, impuestos y bienestar son incompatibles con los partidos de la derecha. De ahí la arremetida del PP –en causa común con Vox y lo que aún queda de Ciudadanos-, contra las políticas de igualdad del Gobierno; esos más de 20.000 millones de euros destinados a diversos gastos sociales, que serían poco menos que los responsables directos de las fuertes subidas de la luz y de la energía. Y ni siquiera reconocen, aunque sea con matices, la importancia del acuerdo obtenido por el presidente Pedro Sánchez en Bruselas para poder frenar en España esta escalada de precios.

En conclusión, no parece haber nada que permita afirmar que esta nueva atapa del Partido Popular va a presentar diferencias sustanciales con la anterior, aunque su actual líder se adorne con un lenguaje algo menos carpetovetónico. Lo que ocurría con el PP de Casado está ocurriendo también con el PP de Núñez Feijóo. Y en algunos aspectos, (como la tendencia de sus baronías a hacer la guerra por su cuenta), corregido y aumentado. De modo que, aunque parezca una verdad de Perogrullo, no es mal momento para recordar que siempre que ocurre igual sucede lo mismo.