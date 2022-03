'Making cities 2030', el evento en el que los jóvenes crean ciudades sostenibles

“¿Cómo te gustaría que fuera tu ciudad en 2030?”. Partiendo de esa pregunta, estudiantes de 3° y 4° de la ESO y de 1º y 2º de Bachiller de centros educativos de las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y Aragón han participado en 'Making cities 2030', un evento promovido por la Universidad de Deusto y con la colaboración de BBVA, que busca que los propios alumnos sean quienes construyan la ciudad en la que quieren vivir en el futuro. Su objetivo es difundir tanto el concepto Desarrollo Urbano Sostenible como los contenidos de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana entre la ciudadanía.

Para ello, cada grupo de alumnos ha propuesto una serie de proyectos enfocados en la sostenibilidad, el medio ambiente, la cultura o la seguridad, entre otros. Como Iñigo, Miguel y Carlos, alumnos del colegio Salesiano Domigo Savio de Logroño que, descontentos con el barrio en el que está ubicada su escuela, han optado por realizar una maqueta que cambie las zonas vacías por casas, supermercados y zonas verdes. Además, en su proyecto han incluido un carril bici y un autobús que les dejaría en la puerta de la escuela, algo que por el momento, no existe. “No tenemos un medio de transporte público que nos deje cerca de la escuela, así que, si no pueden llevarnos o recogernos nuestros padres, tenemos que ir andando y cuando es de noche está oscuro es peligroso. Por eso nos gustaría que la zona estuviera más habitada, con casas, tiendas, parques para poder jugar después de clase y un autobús que nos acerque”, ha confesado Iñigo, el más benjamín del grupo, con 12 años.

El proyecto de los alumnos del Colegio La Salle también se basa en mejoras para su barrio, Deusto, en Bilbao, pero concretamente para un sector de la población que reside en él: las personas mayores. Su creación, 'WB Bilbao', se basa en colocar pequeños carteles en los bares de la zona para que las personas mayores que pasen por ella sepan que tienen acceso libre a sus baños. “Nos dábamos cuenta que había muchas personas, como nuestros abuelos, que salían a la calle con miedo de no encontrar un baño si tenían ganas de ir. Con nuestro proyecto, saben perfectamente qué baños pueden usar sin necesidad de consumir nada”, ha indicado Darío Alcántara, uno de los jóvenes de 14 años que ha tenido la idea y la ha llevado a cabo. Para ello, han hablado con los bares del barrio que estarían dispuestos a colaborar con su proyecto y han creado un listado y un mapa. En cuanto a la financiación, han explicado que la idea es que cada establecimiento reciba una compensación económica destinada a mejorar sus baños y otorgada por el Ayuntamiento de Bilbao, pero, según han reconocido, aún no se han puesto en contacto con la institución. “Lo haremos si el proyecto se hace realidad”, han asegurado.

El ocio “sano” es uno de los aspectos que más preocupa a los jóvenes participantes en 'Making cities 2030', por eso, muchos de los proyectos tienen que ver con él. Como el ideado por las alumnas del Centro Educativo Arangoya, que se basa en cuatro formas de un ocio alternativo al alcohol: una discoteca para menores sin alcohol ni tabaco, un gimnasio gratuito, clubs de ocio para desarrollar actividades creativas como la literatura o el cine y una biblioteca gratuita. “Nos parece que la relación entre jóvenes y alcohol puede suponer un problema desde distintos ámbitos como puede ser la contaminación que genera sobre todo en entornos verdes o las adicciones, porque se empieza a beber desde muy pequeños. Por eso creemos que el que haya alternativas es algo positivo”, ha explicado Patricia, una de las estudiantes.

También del Colegio La Salle, Xiomara, Ekain, Martín, Elene, Lucía, Nora y Julen, tienen una pasión en común: la lectura. Sin embargo, son conscientes de que entre los jóvenes de su edad, no es algo que tenga mucho éxito. Para cambiar eso, han mezclado su mayor pasión con la que comparten sus amigos que no aman los libros: las plataformas digitales como Netflix. Así, han creado Bilbo Bookflix, una plataforma en la que leer, compartir opiniones sobre libros y charlar entre ellos y con los autores. “Somos un grupo de alumnos apasionados por la lectura y, como sabemos que otros compañeros no leen, queremos inculcarles esa pasión”, ha indicado Julen.

Los tres grupos premiados

Estos cuatro proyectos y otros 24 más han sido los protagonistas este viernes en la Universidad de Deusto de Bilbao de la final de 'Making cities 2030'. Tres proyectos han sido los ganadores de 50 que han participado en un primer momento y 28 que han llegado a la final. En la categoría del premio a Mejor Propuesta de Desarrollo Urbano Sostenible Integral de una Ciudad (o Barrio), el proyecto ganador ha sido 'Un barrio más seguro' de Iñigo, Miguel y Carlos, alumnos del colegio Salesiano Domigo Savio de Logroño. El premio a la Mejor Propuesta de Respuesta a un Reto Específico de una Ciudad (o Barrio) ha sido para Donostia hedatzen de Aldapeta Ikastola. Por último, el Premio a la Creatividad y Originalidad en una Propuesta Presentada lo han ganado los alumnos del Colegio La Salle por su proyecto 'Ciudad amigable para mayores. La actividad cotidiana de personas mayores con incontinencia urinaria', con el que esperan hacer realidad su sueño de un barrio mejor para sus abuelos.

“Es muy importante que las personas jóvenes vean la importancia que tiene el ir planteando un modelo sostenible de ciudad, que vayan planteándose grandes problemas como el cambio climático, la generación de empleo digno, la cohesión social, las migraciones o el diálogo intercultural, a través de la vida en sus barrios y municipios”, ha explicado el director de Deusto Cities Lab, Roberto San Salvador del Valle.

Por su parte, Raúl Sainz de la Maza, responsable de Comunicación, RSC y Relaciones Institucionales de BBVA, y presidente del Jurado -que ha estado compuesto por Miguel de los Toyos, viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Iñaki Garcinuño, empresario y ex-presidente de CEBEK, Begoña Guzmán, responsable del Departamento de Cultura para la Transformación Social de UNESCO Etxea, Aitor Acilu, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Rosa Santibañez, y Roberto San Salvador del Valle, director de Deusto Cities Lab (como secretario del Jurado)- ha resaltado la alta calidad de los proyectos por su creatividad y por el grado de concienciación en torno al reto de la sostenibilidad.

“Es una gran satisfacción comprobar cómo la generación que estará al frente en un futuro próximo es consciente de los retos que acechan a nuestra sociedad, sobre todo, por su imaginación, por su innovación y por su compromiso con la sostenibilidad a la hora de tratar de resolver retos”. También ha querido añadir que se congratula por ello, ya que “para BBVA, la sostenibilidad es uno de los pilares estratégicos y como tal, está presente de forma transversal en todas sus actividades. Como los proyectos con los que nos han sorprendido estos chicos y chicas”, ha subrayado.