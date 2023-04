Vitoria presenta las últimas tendencias del turismo en bicicleta con un congreso internacional el 4 de mayo

No hay destino ciclista ni cicloturista más atractivo que Euskadi, con sus puertos, paisajes y atractivos gastronómicos y culturales, y así lo ha reconocido el Tour de Francia, que este 2023 dará comienzo desde Bilbao y recorrerá los tres territorios vascos en tres etapas históricas. En el marco de la apuesta que Euskadi hace por la bicicleta, Vitoria acoge este jueves día 4 de mayo, en el Museo Artium, el II Foro Internacional de Cicloturismo de Euskadi. Será una jornada plagada de actos, divididos en dos bloques temáticos, en los que se abordarán el impacto económico y social del cicloturismo por un lado y las posibilidades que brindan la tecnología, los eventos deportivos y los medios para promocionar el ciclismo por el otro. La jornada, que irá desde las 9:30 hasta las 14:30 horas, contará con la presentación de Laura Meseguer, periodista de Eurosport, y Joseba Beloki, exciclista profesional.

Puedes ver el programa completo de la jornada aquí:

La organización de la cita más importante del calendario ciclista profesional va a dejar indudablemente un poso especial en Euskadi. Y no hay nadie mejor para explicar el potencial de estos eventos que quienes ya han degustado uno. En septiembre de 2021, la región belga de Flandes acogió la edición anual del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, y Geert Bruyneels, de Visit Flanders, explicará el impacto, tanto económico y social, que puede tener una ocasión como esta. En la mesa, estará acompañado de Jaume Marín, experto en marketing turístico.

La apuesta de Euskadi por el ciclismo, con rutas y vías verdes, es clara. El cicloturismo es un camino para vertebrar el territorio a través de las rutas y redistribuir la riqueza que genera la actividad turística por todo el destino. Por tanto, garantiza la sostenibilidad en sus tres vertientes: medioambiental, sociocultural y económica. Y contribuye a fortalecer la marca Euskadi Basque Country como destino turístico variado y sostenible. Esta estrategia de cicloturismo es fruto de una larga trayectoria de trabajo, a través de Basquetour-Agencia Vasca del Turismo, junto con el sector y los agentes implicados. Se sostiene sobre las buenas infraestructuras, con más de 180 kilómetros repartidos en siete vías verdes; rutas por las tres capitales y la recién creada Ruta del Románico; dos centros BTT; grandes rutas, como la Gran Ruta de la Llanada Alavesa o The Basque Route, y también el Camino Ignaciano y el Camino de Santiago.

La ocasión de organizar una salida del Tour de Francia con tres etapas no se presenta todos los años. Mikel Gurutzeaga Zubillaga, coordinador de la Grand Départ 2023 Pays Basque, explicará a las 10:00 horas cómo se está preparando ese acontecimiento histórico. También se hablará sobre esa oportunidad ‘once in a lifetime’ en una mesa que contará con la participación estrella de Virginia Berasategui, campeona europea y mundial de triatlón de larga distancia, que ahora regenta Bizi Cycle Tours, una agencia que tiene como objetivo brindar experiencias inolvidables sobre dos ruedas. Estará flanqueada por otros organizadores de eventos, como Silvia Brinati, de Trek Travel; Xisco Lliteras, de Mallorca 312, y Aitor Jiménez, de Octagon Esedos. Y, en 2023, ya no hay cicloturismo sin tecnología, gran aliada para la estructuración y promoción de productos cicloturistas. Moderados por Agnes Güell, directora de proyectos de Extrem Team, charlarán Laura Font, de Lymbus; agencia de comunicación y organización de eventos deportivos; Jan Van de Meerssche, de Flandrien Challenge, y Enric Serra, directora de Vallter 2000.

La jornada concluirá con una charla moderada por la periodista Nerea Sáenz de la Fuente en la que se abordará cómo se complementan la prensa especializada, los profesionales y los ‘influencers’ para dar promoción a los destinos cicloturistas. Contará con las voces de Olga Ábalos, directora de la revista ‘Volata’; Ibai Fradejas, aventurero gravel y CEO de UNLOCK Studios; Ana Zamorano, documentalista y viajera; María Ángeles Misol, de Visit Flanders, y el exciclista profesional Joseba Beloki, segundo clasificado de la edición de 2002 del Tour.