Guardiola advierte ante la parálisis de los presupuestos: “No voy a permitir el bloqueo de Extremadura”

Ante la parálisis de los presupuestos de 2025, puesto que la Junta no atiende las peticiones de PSOE ni Vox, por lo que estos grupos se han plantado, la presidenta María Guardiola ha advertido de que no permitirá el bloque de Extremadura.

Un aviso que podría significar un adelanto electoral, ya que ahora gobierna en minoría y necesita consensuar las cuentas del próximo ejercicio si quiere sacarlas adelante y no afrontar una derrota significativa en la Asamblea. Los actuales presupuestos se prorrogarán automáticamente a principios de año si aún no hay un proyecto nuevo pero Guardiola ha afirmado este jueves que “aún hay tiempo” para presentar los números de 2025 “de la forma más consensuada y constructiva posible”.

En el pleno, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, le ha afeado que la Junta no haya cumplido con la obligación de presentar las cuentas antes del 15 de octubre como marca el Estatuto y que en la negociación de las mismas haya rechazado todas las iniciativas planteadas por su partido, como el Plan 80.000 para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, la gratuidad universal de los comedores escolares, entre muchas otras.

“Usted necesita acordar, pero no sabe ceder, no sabe negociar... y quieren gobernar como si tuvieran una mayoría absoluta, teniendo una insoportable minoría absoluta”, ha apuntado Vergeles, a quien la presidenta extremeña le ha señalado que el modelo del PP en la Junta “funciona”, con datos positivos en lo social y económico, y no van a permitir “una situación de bloqueo”.

También le ha reprochado al PSOE la “prisa” que le ha entrado para que se presenten los presupuestos regionales, que no tienen con los presupuestos generales del Estado, y cuando “hacían lo que les daba la gana con las fechas” durante sus gobiernos en la región; a la vez que le ha afeado su “desprecio” a la consejera de Hacienda como interlocutora válida y que haya presentado medidas con las que es “bastante difícil llegar a un acuerdo”.

La vía muerta en la que se encuentran los presupuestos ha protagonizado la primera parte de la sesión plenaria. La consejera de Hacienda, Elena Manzano, también ha tenido que responder preguntas de Vox. La consejera ha reiterado su política de “mano tendida” a a extrema derecha para que presenten propuestas de cara a aprobar los presupuestos autonómicos de 2025, aunque la formación de Santiago Abascal ha mostrado su desconfianza ante el hecho de que el PP y el PSOE pudieran llegan a acuerdos para sacar adelante las cuentas.

Los partidos de la derecha en el Parlamento extremeño han vuelto a mostrar sus diferencias en este asunto ante la pregunta en el Pleno del diputado Juan José García sobre las perspectivas que tiene Manzano de poder sacar adelante los presupuestos, después de que estos no fuesen aprobados en el pasado Consejo de Gobierno del 15 de octubre y tras ser desautorizada ella por Vox y el PSOE como interlocutora válida.

García ha dicho a la consejera que su problema es que “no escucha, no sabe escuchar” y que “le gusta tanto oírse, que se oye, se oye y no atiende a señales”.