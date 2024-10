De Miguel: las peticiones que Guardiola llevó a Sánchez “huelen un poco a naftalina”

La portavoz de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, cree que las demandas que la presidenta extremeña, María Guardiola, llevó ante al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado viernes “huelen un poco a naftalina” y son “caducas y obsoletas”.

De Miguel ha lamentado que Guardiola volviese “a regalar otra imagen de postureo político al que nos tiene acontumbrada”, con “un rictus serio forzado, que tenía que ver con no mostrar nada de cordialidad en la reunión”.

De este modo considera que Guardiola pretendía que ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni Vox “le tuvieran que dar un rapapolvo por excesivo compadreo con Sánchez”.

En cuanto a las demandas de prorrogar el cierre de Almaraz, el regadío de Tierra de Barros o seguir planteando que lo que importa es el tren Madrid-Lisboa, cuando lo que se necesita es vertebrar el territiorio, con unidades de cercanía, las ha calificado de “caducas y obsoletas”.

Además, le ha recriminado que no reivindicará medidas para resarcir el que Extremadura sea un paraíso energético en que las grandes multinacionales “se están haciendo de oro, pero ni las familias ni las empresas extremeñas están ´viendo un beneficio directo”.

No obstante, ha asegurado que lo que “más gracia” le hizo es que se postulara como la voz del mundo rural, cuando no escucha sus demandas “y cuando tiene olvidada en un cajón la Ley de Reto Demográfico, consensuada en la legislatura pasada”.

En cuanto a la denuncia anónima de una mujer víctima de un caso de presunta violencia sexual por parte de un político de Badajoz, que recoge la periodista Cristina Fallarás en Instagram, Irene de Miguel ha pedido que se esclarezcan cuanto antes estos hechos “repugnantes”.

No obstante, lamenta que el PP lo use “de manera partidista”, ya que no está legitimado y recuerda que una diputada suya en la Asamblea es teniente de alcalde en Malpartida de Cáceres, cuyo primer edil tiene una condena por violencia machista y en la que el PP “mira para otro lado”.

“ Menos lecciones y más limpiar su casa”, ha aseverado loa portavoz de UPE, que ha mostrado su apoyo a las víctimas de los casos que se están conociendo en redes sociales y ha añadido que “lo que están haciendo las redes feministas es lo que debería estar haciendo una administración comprometida con la lucha contra la violencia machista”.

Respecto al caso concreto del exportavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, ha afirmado que se demuestra que estas actitudes no entienden de ideologías ni de clases, pero cree que es “más imperdonable en espacios políticos de izquierda”, ya que se presupone que “el feminismo ha calad”.

Por último, ha vuelto a pedir a la Junta de Extremadura que ponga en marcha ayudas directas para los ganaderos afectados por la lengua azul y ha criticado que la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, “haya decidido que si quieren ayudas, que llamen a otra puerta, al Ministerio”, ya que “es un mensaje demoledor” para un sector en el que cientos de explotaciones corren el riesgo de desaparecer.