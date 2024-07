El PSOE denuncia que el Gobierno de Guardiola está “privatizando” la sanidad pública extremeña

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha denunciado este lunes que en Extremadura se están dando los primeros pasos hacia una “privatización encubierta” del sistema sanitario público, ya que en seis meses las derivaciones de pruebas diagnósticas del Servicio Extremeño de Salud (SES) a la sanidad privada ha supuesto 12 millones de euros.

Gil Rosiña ha explicado que ya con los gobiernos socialistas existía un acuerdo marco con dos programas para la derivación a la sanidad privada de pruebas diagnósticas. La media anual era de un gasto de 4,5 millones de euros, sin embargo, en seis meses el Gobierno de María Guardiola ha llegado a los doce millones de euros, según los datos oficiales que la Junta de Extremadura ha remitido a otro grupo parlamentario y que ha expuesto la diputada socialista. Además, ha reiterado las denuncias que viene realizando el PSOE sobre la falta de cobertura de las sustituciones en el período estival.

Después de reiteradas preguntas por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la Junta ha respondido que este verano hará 7.000 contratos por valor de 13 millones de euros y ha ofrecido algunos datos desagregados, pero no todos, ha criticado. Así, las sustituciones de médicos de Atención Primaria será del 8% en las áreas sanitaria de Coria y Navalmoral de la Mata y “cero” en Mérida, según ha recalcado la diputada socialista. Como no se ha facilitado información de las áreas de Badajoz, Plasencia, Don Benito-Villanueva, Llerena y Cáceres, Gil Rosiña ha interpretado que no deben haber sustituciones.

La diputada del PSOE ha hecho hincapié en el caso de Mérida, que con una cobertura del cien por cien en julio, “sustituciones cero por ciento y acumulaciones cien por cien” A su juicio, esta es la realidad de la situación de la Atención Primaria en Extremadura, unos datos que son “para estar preocupados”, ya que es muy “gordo” lo que se avecina para este verano.

Gil Rosiña se ha reafirmado en el cierre de las urgencias de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Coria (Cáceres), ya que no estuvieron operativas los días 15 y 16 de julio y ha pedido al SES que rectifique las derivaciones a Plasencia y Cáceres, ya que la orden incluye el 30 de julio y varios días de agosto, lo que a su juicio es una “temeridad”. En resumen, ha denunciado falta de planificación, incapacidad y opacidad por parte de los responsables sanitarios que están provocando un deterioro de la atención.

Ha reconocido que problemas estructurales como la falta de médicos ya existían con los socialistas, pero ahora, cuando no hay un problema de dinero, están convirtiendo al SES en “un pollo sin cabeza” y el lazo final es el “regalito” de 12 millones de euros para la sanidad privada.

También se ha referido, a pregunta de los periodistas, a la Conferencia Sectorial de Inmigración que se reúne este lunes, un día antes de debatirse en el Congreso por primera vez la reforma de la ley de Extranjería para la acogida vinculante de menores migrantes, sobre la que no hay consenso entre las regiones.

Gil Rosiña ha pedido a los populares que dejen de “echarse al monte en temas de estado” y abandonen la “guerra” contra el presidente del Gobierno.

A su juicio, el foco no debe estar en los socios de Sánchez ni en la aritmética parlamentaria, ya que la inmigración da sentido a un proyecto de país que requiere al sentido de todos.

A ella le gustaría que los dos grandes partidos pudieran alcanzar acuerdos en esta cuestión que es de verdadera solidaridad.