Sigue el vodevil de los presupuestos extremeños: “No sé de dónde saca la Junta el optimismo”, dice Vox

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox , Óscar Fernández Calle, ha afirmado este miércoles que, a fecha de hoy, existe la misma posibilidad de que su partido vote a favor o en contra del proyecto de presupuestos autonómicos de 2025, pues “no existe negociación alguna” con el Gobierno regional (PP).

Hace 20 días, Vox trasladó sus propuestas y condiciones en materia presupuestaria al Ejecutivo autonómico, pero aún “no hemos tenido respuesta”, ha expuesto Fernández Calle. “Estamos a la espera de que -el Gobierno de María Guardiola- nos diga si les parecen oportunas nuestras propuestas”, ha agregado, por lo que ha asegurado no entender cómo el Ejecutivo regional sostiene desde hace días que el proyecto presupuestario se conocerá en breve.

Además de que la Junta tienen el deber de presentar unos presupuestos, también tiene que “intentar” que sean apoyados, pues el PP, que no tiene mayoría absoluta en la Asamblea, “precisa del apoyo del PSOE o de Vox para sacarlos adelante”.

“El optimismo del Gobierno regional -a la hora de sacar adelante las cuentas de 2025- no sé de dónde lo saca porque no tienen los votos suficientes”, ha agregado Fernández Calle, quien ha reiterado que actualmente la Junta de Extremadura no mantiene ninguna negociación con Vox.