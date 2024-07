Vox asegura que entrará en la Mesa de la Asamblea de Extremadura por su pacto de gobierno con el PP

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Fernández Calle, ha asegurado este martes que su formación va a entrar en la Mesa del Parlamento regional “no tardando mucho”. El pleno parlamentario del jueves elegirá a la sustituta de la secretaria primera, la popular Elena Nevado, que deja la Cámara tras haber sido elegida eurodiputada en los comicios del pasado 9 de julio.

Para ello, el PP presentará un candidato y defiende que le corresponde a un representante de su formación sustituir a Nevado, como ha ocurrido hasta ahora cuando ha sido necesario relevar a algún miembro de la Mesa del Parlamento extremeño. Su socio de gobierno, Vox, que inicialmente reclamó poder ocupar ese puesto al no formar parte de la Mesa, no ha desvelado si presentará un candidato para ello el próximo jueves, aunque ha dejado claro que con el Grupo Popular hay “un contacto constante y un diálogo continuo”.

Así, todo apunta a que el PP sustituirá a Nevado y más adelante cumplirá su acuerdo con Vox de ampliar el número de miembros de la Mesa de la Asamblea para dar entrada en este órgano al partido de Santiago Abascal.

Fernández Calle ha indicado que esta posibilidad se puede dar, como se pueden dar otras, sin revelar cuál será su posición y su voto el próximo jueves pero con la afirmación tajante de que “Vox va a entrar en la Mesa no tardando mucho”, porque ha defendido el cumplimiento del pacto alcanzado con el PP en ese sentido al inicio de la legislatura.

En esa misma línea, el portavoz popular José Ángel Sánchez Juliá, que también ha hablado de “conversaciones permanentes” con su socio de gobierno, ha dejado claro que el PP respeta los acuerdos y el relativo a la ampliación de la Mesa de la Asamblea, para dar entrada a Vox, lo cumplirá “cuando llegue el momento”.

Mientras tanto, el PSOE, que en un principio anunció que presentaría un candidato para sustituir a Nevado y el lunes dijo que apoyaría al del PP, ha aclarado que no presentará el jueves ningún candidato y finalmente se abstendrá en la votación. Su portavoz, Piedad Álvarez, ha defendido que no se trata de un cambio de opinión sino de una “recapacitación pensando en el interés general de Extremadura” y para evitar el “sainete” montado al respecto por PP y Vox. Álvarez ha dejado claro, no obstante, que con los votos del PSOE “no va a ser posible que Vox se siente en la Mesa”.

Por su parte, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha acusado al PSOE de tener “muchas ganas de revivir la coalición bipartidista” con el PP y ha defendido que su formación cree que todos los partidos políticos tienen que tener representación en la Mesa de la Asamblea de Extremadura para “garantizar la transparencia que la institución se merece”.

De Miguel ha dicho que respetan que corresponda al PP sustituir a Nevado y volver a ocupar la Secretaría Primera, pero no van a contribuir “en absoluto a nada”, por lo que se mantendrán “ajenos” a esa votación.