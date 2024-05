Sidonie, Júlia Colom i els DJ set d'Or Jondo i Nòvies: els concerts gratuïts del FIC 2024

En un Festival com el FIC no hi podien faltar els concerts. El Festival de les Idees i la Cultura arribarà a Barcelona els dies 28 i 29 de juny amb un desplegament de música, debats, entrevistes, espectacles i activitats per a tots els públics. En aquesta ocasió, el gran tret de sortida al FIC 2024 arriba el divendres 28 de juny amb un concert gratuït a la plaça de Catalunya a càrrec de la coneguda banda barcelonina Sidonie, que faran gaudir el públic amb temes dels seus més de 25 anys de carrera i del seu darrer àlbum d'estudi: Marc, Axel i Jes.

La banda estarà precedida de l'actuació de la cantant mallorquina Júlia Colom, la música de la qual fon tradició amb creació contemporània.

Primer actuarà Júlia Colom, a partir de les 20:00, i a continuació, Sidonie.

Sidonie

Parlar de Sidonie és parlar de pop, rock, psicodèlia, glamour i anys d'èxits… La banda barcelonina formada el 1997 per Marc Ros, Axel Pi i Jesús Senra té una personalitat única i irrepetible que ha revolucionat la música espanyola. Es van donar a conèixer gràcies a un concurs de joves talents de la ciutat de l'Hospitalet i avui són una de les bandes més reconegudes i estimades del nostre país. Fascinat, L'incendi, Serra i Canadà, Els oblidats o M'agrades tota l'estona són alguns dels seus èxits ja convertits en himnes. Marc, Axel i Jes és el títol del desè disc de la seva carrera... i el més Sidonie de Sidonie.

Júlia Colom

Amb El Cant de la Sibil·la, un cant ancestral de Mallorca que li va ensenyar el seu avi amb només set anys, va descobrir el seu amor per la veu endinsant-se en la música tradicional. La influència de les “tonades” mallorquines a la seva música forma part del seu ADN. És indeslligable de la seva personalitat compositora, com podem apreciar a Miramar, un disc debut de peces de creació pròpia i d'altres d'origen popular, convertint-se així en una celebració de la transmissió oral i de les múltiples vides que poden viure els cants.

Quan — Divendres, 28 de juny. A partir de les 20.00 h On — Plaça de Catalunya Entrada gratuïta

L'endemà, el dissabte 29 de juny a la nit, arribarà el colofó final del FIC amb dues sessions de DJ. Primer no pararem de ballar al ritme dels hits punxats per Nòvies, a partir de les 22.00. Més tard serà el torn de la sessió de Oro Jondo, on l'animació i el perreo estan garantits.

Oro Jondo

Oro Jondo és un projecte artístic multidisciplinari creat el 2014 per Juan Sánchez Porta, que a més de DJ és conegut per les seves creacions d'obra plàstica, tèxtil i disseny aplicat a producte amb un caràcter desenfadat, canalla, barroc i intencionadament kitsch. El Calendari d'Oro Jondo és una de les creacions fetitxe del projecte, una autoedició en format almanac que substitueix el tradicional santoral diari per curioses efemèrides. Tot un agitador cultural a la nit, una altra faceta del projecte és la de DJ, amb què ha passat pel Sónar i per nombroses i importants sales de diferents ciutats que han ballat al ritme de les seves frenètiques sessions.

Nòvies

Nòvies és un duet integrat per Ari i Carlota Palà (també humorista coneguda artísticament com a Charlie Pee). Juntes van descobrir la seva passió per la música electrònica, donant origen al seu primer projecte musical, conegut com a “2manyzorras”. Ara aquest projecte ha evolucionat i s'ha consolidat en un nou alter ego: Nòvies. La seva autèntica màgia es manifesta en la creació de sessions molt enèrgiques passant pel italodisc i alguns hits fins al trance i la música màquina, creant així una experiència musical captivadora i diversa en què el cos no para de moure's.

Quan — Dissabte, 29 de juny. A partir de les 22.00 h On — Plaça de Catalunya Entrada gratuïta

El FIC 2024 té el suport de Turisme Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya.

