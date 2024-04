Margaret Atwood, Sidonie i Marc Giró, al Festival de les Idees i la Cultura d'elDiario.es a Barcelona

elDiario.es torna al carrer per apropar el millor periodisme, lleure i cultura als nostres lectors i lectores. Arriba una nova edició del Festival de les Idees i la Cultura (FIC) una gran trobada cultural totalment gratuït i pioner a Espanya, inspirat en els grans esdeveniments dels principals mitjans internacionals.

Després de l'èxit de les edicions de València i A Coruña, aquest any el FIC se celebrarà el divendres 28 i el dissabte 29 de juny a Barcelona. Hem triat aquesta ciutat pel seu esperit obert i el seu caràcter sostenible. És pionera a la certificació Biosphere i destinació patrimoni de la humanitat amb els seus monuments UNESCO.

Al FIC 2024 se succeiran concerts, debats, entrevistes, humor i múltiples activitats culturals pensades per a tots els públics. El principal escenari del FIC 2024 serà la cèntrica plaça de Catalunya, un dels punts neuràlgics de la ciutat. A més, part de les activitats del Festival es duran a terme al CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Catalunya és una de les 17 edicions d'elDiario.es en què comptem amb el suport de prop de 10.000 socis i sòcies i on un equip de grans professionals, liderat per la directora adjunta d'elDiario.es, Neus Tomàs, treballa per oferir el millor periodisme.

A Barcelona, reunirem un gran elenc de més de 30 personalitats i artistes nacionals i internacionals de primer nivell per gaudir i parlar de literatura, cinema, cooperació internacional, música, qüestions filosòfiques i, per descomptat, de periodisme i de la necessitat de que hi hagi mitjans de comunicació independents.

Com cada any, al FIC parlarem de periodisme. El director d'elDiario.es, Ignacio Escolar, debatrà sobre la situació actual dels mitjans de comunicació i el periodisme amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, la directora del Diari Ara, Esther Vera, i l'exdirectora d'El País Soledat Gallego Díaz.

Un dels plats forts del Festival serà l'entrevista a l'escriptora canadenca Margaret Atwood. La guardonada autora de 'El cuento de la criada', 'Los testamentos' i 'Alias Grace' (Salamandra), conversarà en línia sobre la seva obra i propers projectes el dissabte 29 de juny a l'escenari de plaça de Catalunya amb María Ramírez, subdirectora d'elDiario.es.

El divendres 28 de juny, el gran tret de sortida al FIC arribarà amb el concert de la coneguda banda indie barcelonina Sidonie. Liderats per Marc Ros, posaran a ballar els assistents amb alguns dels seus grans èxits i les cançons del seu desè àlbum. Prèviament estaran acompanyats a l'escenari per la cantant Júlia Colom, les composicions de la qual uneixen melodies contemporànies amb música tradicional. El dissabte, la música correrà de part de dues sessions de DJ: Or Jondo i Noviès. Els concerts, com la resta de les activitats del Festival, seran totalment gratuïts per als assistents.

Aquest dia, els llibres seran un dels grans protagonistes al CCCB. Neus Tomàs conversarà amb tres joves autores d'èxit catalanes: Mar Garcia Puig ('Història dels invertebrats'), Txell Feixas ('Dones valentes' i 'Aliades') i Regina Rodríguez Sirvent ('Les calces al sol').

El periodista i presentador Marc Giró serà el mestre de cerimònies del FIC. Col·laborador habitual de programes de televisió, actualment condueix a La 2 de Televisió Espanyola el programa Late xou, que es caracteritza pels seus brillants monòlegs i entrevistes i pel qual ha rebut un premi Ondas.

L'actor Juan Diego Botto protagonitzarà dissabte l'espectacle 'Sobre les fulles d'herba', un homenatge a Walt Whitman produït per La Rota producciones en el què els versos recitats per Botto i l'actriu Nur Levi s'uniran a la música del pianista i compositor Alejandro Pelayo.

L'escriptor i humorista Bob Pop portarà al FIC el seu espectacle 'Días simétricos', un xou d'aclaparadora sinceritat carregat de literatura i humor.

A més, tornarem a portar 'El Racó de Pensar' a la plaça, en aquesta ocasió per debatre i reflexionar amb Remedios Zafra, Judit Carrera i Santiago Alba Rico, entre d'altres.

Per tercer any consecutiu parlarem de cuina i gastronomia amb un showcooking, aquesta vegada de la mà de Sergio i Javier Torres, més coneguts com els Germans Torres i grans divulgadors del món culinari.

També gaudirem del xou de La Ruina, un dels podcasts més escoltats on les misèries més vergonyants i divertides sortiran a la llum. Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull tindran en aquesta ocasió com a convidada especial a Gemma Nierga.

Amb ells, no podria faltar un any més el xou de Carne Cruda, amb Javier Crudo i Violeta Muñoz, i per descomptat, l'enregistrament en directe del nostre podcast 'Un Tema al Dia', presentat per Juanlu Sánchez.

A més del públic presencial, que podrà assistir de manera gratuïta a tot el que passi als diferents escenaris, el Festival també podrà seguir-se en streaming a la web i xarxes d'elDiario.es.

