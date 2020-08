La Xunta prohibirá fumar en lugares públicos cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad

Alberto Núñez Feijóo considera "muy preocupante" la situación epidemiológica del área sanitaria de A Coruña, que concentra más de la mitad de los casos activos por coronavirus de la comunidad, y advierte de que a su Ejecutivo no le temblará la mano si la gente joven "sigue sin cumplir las normas". El presidente de la Xunta de Galicia anunció este miércoles nuevas medidas tras la reunión de su comité clínico. Entre las más llamativas, la de prohibir a partir del jueves en toda Galicia fumar en lugares públicos cuando no se pueda mantener distancia de seguridad. Además, se restringirán las visitas a los hospitales en el área sanitaria de A Coruña. El Gobierno gallego no limitará por el momento la movilidad, aunque se plantea hacerlo si la tendencia de contagios no cambia.

Además de mantener las restricciones anunciadas la semana pasada para el área sanitaria de A Coruña, que incluían principalmente el cierre de los centros de días o el cese del ocio nocturno en nueve municipios de la comarca, ahora se restringirán las visitas a los centros hospitalarios. También se incrementarán el número de pruebas PCR y se realizará un cribado aleatorio entre la población para prevenir nuevos contagios. El comité clínico de la Xunta se reunirá de nuevo el miércoles 19 para analizar la evolución de la situación sanitaria.

De esta manera, la Xunta no tomará por el momento medidas de restricción que afecten a la movilidad, aunque Feijóo aseguró que era posible hacerlo en "las próximas semanas" si la situación no mejoraba. El líder del PP derivó la responsabilidad del incremento de casos en la gente joven, "que no está cumpliendo las medidas que hemos tomado" y que está "poniendo en riesgo" a otros grupos de población. También instó a los municipios, una vez más, a que incrementen el control policial para evitar la propagación del virus por el incumplimiento de las normas sanitarias. Según los últimos datos de la Consellería de Sanidade que ha ofrecido el presidente, la franja de edad de entre los 20 y los 40 años es la más afectada.

"Estamos en un cambio de tendencia de la edad en la que se producen los contagios y también de las personas a las que se está ingresando", explicó Feijóo, que considera que existe "un riesgo demasiado alto para no cumplir las medidas que estamos tomando". "Si todo sigue así, el problema no será que no podamos ir a la playa, sino que vamos a estar confinados de nuevo y las consecuencias que esto tendrá para la economía", indicó. A pesar de ello, el líder de la Xunta insistió en que Galicia continúa como una de las comunidades autónomas con menor incidencia del virus junto a Canarias y Asturias.