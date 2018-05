Un conselleiro de la Xunta y un senador del PP, denunciados por prevaricación en su etapa al frente del Ayuntamiento de Lalín

El ex alcalde de Lalín (Pontevedra) y actual senador del PP, José Crespo, y el actual conselleiro de Cultura de la Xunta, Román Rodríguez, están entre las personas denunciadas este viernes por un presunto delito de prevaricación en la contratación de personal por parte del Ayuntamiento entre los años 2004 y 2015.

La denuncia fue presentada por la Plataforma Abierta Ciudadana de Lalín (APAC), uno de los cuatro partidos que forman desde el año 2015 el Gobierno municipal de la localidad. Se refiere a un total de 38 contrataciones "por afinidades políticas o personales" que presentarían distintas irregularidades y afecta a todas las personas que integraron en este tiempo las Juntas de Gobierno de la localidad, entre ellas José Crespo (alcalde entre 1990 y mayo 2015) y Román Rodríguez, concejal entre 1999 y febrero de 2015, momento en que fue nombrado conselleiro del Gobierno gallego.

La denuncia judicial se acompaña de un informe del jefe de personal del Ayuntamiento de Lalín (con fecha 2 de octubre de 2017) en el que se reflejan "diversos procesos de contratación irregular" y también del acta de la Junta de Gobierno Local del 12 de diciembre de 2012 en la que se puede leer un informe del secretario del Ayuntamiento en el que advertía de estas irregularidades y, además, recomendaba que el Ayuntamiento adoptase las medidas necesarias para la provisión regular de los puestos. El informe fue entonces aprobado por unanimidad.

APAC explica que "el Ayuntamiento contrataba -mediante contratos por obra y servicio o bien a través de contratos eventuales- a trabajadores y trabajadoras para realizar tareas que se desarrollaban de forma permanente". "Estos contratos se prolongaban un año tras otro sin que existiera ninguna resolución de alcaldía ni acuerdos de la Junta de Gobierno Local sobre la prórroga o la continuidad de contratación, es decir, se hacían año tras año a dedo", señala. Son situaciones "no sólo irregulares sino también ilegales", afirma APAC, que se hicieron "con el pleno conocimiento de los/las miembros de la Junta de Gobierno Local", destaca, lo que motiva la denuncia colectiva a todos sus integrantes.

Finalmente, la formación política califica lo sucedido en estos años en Lalín de "práctica sistémica y absolutamente arbitraria atendiendo exclusivamente a afinidades de tipo político o personal, al realizarse esta contratación con absoluta y consciente omisión de los más elementales principios que rigen la contratación pública". "Desde APAC consideramos de extrema gravedad esta situación y exigimos responsabilidades al senador y jefe de la oposición José Crespo Iglesias, así como a los/a las demás miembros de la Junta de Gobierno Local", concluye. Lalín fue gobernada por el PP (CP, AP o PP) entre 1983 y 2015. En la actualidad Rafael Cuíña (Compromiso por Galicia) encabeza un gobierno de coalición cuatripartito junto a PSdeG-PSOE, BNG y APAC.

Román Rodríguez, conselleiro de Cultura de la Xunta

38 contrataciones denunciadas

En el informe que acompaña la denuncia se detallan las 38 contratación señaladas como "irregulares" o "ilegales", 35 como personal laboral y 3 cómo personal interino. Se trata de concatenaciones de contratos por obra y servicio y/o eventuales para personas cuya actividad era estructural dentro del Ayuntamiento. También de procesos selectivos "en los que no se supera la prueba pertinente". Existen casos de contrataciones concatenados por obra y servicio "que se prolongaron durante más de diez años sin que ni siquiera se especificara qué obra o qué servicio eran objeto del contrato" y otros "en los que ni siquiera se describía a que servicio se adscribía", señala APAC en su denuncia. APAC añade que "en ningún momento desvelaremos el nombre de ninguno/a de los/as trabajadores/as, pues queremos dejar claro que no estamos yendo contra ellos o ellas, sino contra la mala actuación del Gobierno de José Crespo Iglesias".

La formación comenta que "para nosotros todo esto no es nada nuevo, no sólo por los antecedentes, sino porque en todo nuestro imaginario colectivo siempre estuvieron y están presentes estas prácticas por parte del anterior Gobierno del Partido Popular". Recuerda, por ejemplo, que entre los años 2004 y 2006 el grupo municipal del PSOE presentó varias denuncias sobre las oposiciones convocadas para cubrir trece puestos de funcionariado del Ayuntamiento de Lalín. "No se cumplieron las reglas de transparencia, méritos y capacidades ya que, previamente a la realización de los exámenes, el PSOE hizo públicos los nombres de las personas adjudicatarias de las plazas; de estas, acertaron las once personas destinatarias de las mismas, pues las otras dos estaban entre interrogantes, es decir, que acertaron las once", comenta.

APAC se muestra muy crítica, igualmente, con Comisiones Obreras, que "hizo oídos sordos durante todo ese tiempo a pesar de tener representación en el Ayuntamiento", denuncia. "Parece que el hecho de que existan contrataciones irregulares desde el 2004 no supone nada grave, no es un tema a tratar ni por el que luchar por el sindicato", dice. Sin embargo, "una vez que comienza este nuevo Gobierno en el año 2015 este sindicato parece que por fin realiza su labor de defensa de los intereses sociales, económicos y laborales de los trabajadores y trabajadoras", añade.