Baltar pide aplazar su cita con el Supremo y alega que su abogado está enfermo

José Manuel Baltar, expresidente de la Diputación de Ourense y senador autonómico del PP, no ha acudido a su cita con el Tribunal Supremo por conducir a 215 kilómetros por hora. El político ha comunicado a la jueza que no vendrá a la citación voluntaria de este martes porque su abogado se encuentra indispuesto y no puede comparecer. Ahora está por ver si la magistrada Ana Ferrer ofrece otra fecha al senador del PP o si se dirige por escrito a la cámara alta para tramitar un suplicatorio y que Baltar no tenga la opción de no acudir.

El político gallego ha pedido a la instructora que aplace su declaración y fije una nueva fecha, dando a entender que quiere comparecer de forma voluntaria.

El Tribunal Supremo abrió una causa contra Baltar después de que dimitiese de todos sus cargos y fuese designado senador autonómico por el parlamento gallego, pasando a estar aforado ante la Sala de lo Penal desde ese momento. El juzgado de Zamora que le investigaba remitió la causa al alto tribunal, que solo puede tomarle declaración si comparece de forma voluntaria o si la magistrada tramita un suplicatorio, con un camino de varios meses por recorrer en el propio Senado antes de formalizarse.

Tal y como reveló elDiario.es, el expresidente de la Diputación de Ourense fue cazado por un radar de la Guardia Civil el pasado mes de abril cuando circulaba al volante a 215 kilómetros por hora por la A-52 en Zamora y dirección Madrid. El primer proceso judicial se abrió en un juzgado de Puebla de Sanabria pero la estrategia procesal de Baltar consiguió dilatar el proceso y que, finalmente, se resolviera con su elevación al Supremo después de las elecciones.