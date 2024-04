Un paquet d'inversions de 4,2 milions a Benitatxell busca augmentar els recursos hídrics davant la situació de sequera

El Consorci d'Aigua Teulada-Benitatxell ha aprovat un paquet de mesures per a fer front a la situació de sequera que s'espera davant l'escassetat de pluges de l'últim any. D'una banda, per a augmentar els recursos hídrics i aconseguir cabal de qualitat, s'han adjudicat, mitjançant licitació pública, dues obres: els treballs per a posar en marxa el pou Canor Bessó i la conducció d'aquest pou a la dessaladora de Castellons, adjudicats a la companyia Aquambiente Servicios per al sector de l'aigua S.AU. per 1.975.926 euros; i la construcció de la nova dessaladora de Castellons, concedida a l'empresa Contractes Vilor S.L. per 1.655.669 euros. A més, s'ha aconseguit l'execució com a millora d'una instal·lació solar de 100 kW de potència, valorada en 111.536 euros.

En paral·lel, i amb l'objecte també de continuar augmentat els recursos hídrics del Consorci, s'ha aprovat dotar d'un pressupost de 186.872 euros per a desenvolupar el pou de Senija II, que es troba a l'espera d'aquests treballs des del 2017. D'aquesta manera, es posa fi als treballs que es van iniciar a la fi del 2022 per part dels tècnics de tots dos municipis, els quals proposaven alternatives tècniques i valoracions econòmiques que van aconseguir proposar la solució més òptima per a la redacció del projecte final.

Quant a la millora de les infraestructures en aquest 2024 Teulada Moraira invertirà 202.200 euros per a continuar millorant el sistema de distribució d'aigua potable i Benitatxell 140.592 euros. A més, es destinaran 36.000 euros per a la remodelació integral dels bombaments de Cimera del Sol i Moraira, que concerneixen tots dos municipis.

Concretament, al Poble Nou de Benitatxell ja s'han desenvolupat aquests dos últims anys les obres per a la renovació de les canonades de l'avinguda d'Alacant, els carrers la Pau, Major i cantonet de Bufó i la zona del Barranc Roig.

Així mateix, en la junta es va aprovar la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, organisme dependent del Centre Superior d'Investigacions Científiques del Ministeri de Ciència i innovació, per a resoldre els problemes d'evacuació de les salmorres de les plantes dessaladores. A través d'aquest conveni es realitzarà també un estudi per a localitzar nous recursos addicionals per al proveïment de la planta dessaladora de La Serp del Poble Nou de Benitatxell.

Finalment, i donant compliment a les indicacions de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, es va explicar el contingut del Pla Especial de Sequera del Consorci, aprovant la primera bateria d'actuacions per a tractar de gestionar els episodis amb poca o nul·la disponibilitat de recursos.