El presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, a 215 kilómetros por hora: el tipo de radar y otras claves de la investigación

La Guardia Civil investiga al presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, José Manuel Baltar, por un presunto delito contra la seguridad vial. El político fue interceptado por los agentes del Subsector de Tráfico de Zamora el pasado domingo cuando conducía un coche oficial a 215 kilómetros por hora por la Autovía de las Rías Baixas. elDiario.es adelantó la información en la noche del martes. En la mañana del miércoles, según ha sabido este periódico, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil comunicaron al político que se habían abierto contra él diligencias policiales de investigación. Estas son las claves del caso.

Los hechos. Eran más de las seis de la tarde del domingo cuando un radar detectó la velocidad a la que se desplazaba un vehículo por la A-52 a la altura de la localidad zamorana de Asturianos. La vigilancia se había intensificado como consecuencia de una campaña especial de Tráfico que arrojó decenas de sancionados en el fin de semana en la misma zona. Ninguno por conducir a la velocidad a la que lo hacía José Manuel Baltar, 215 kilómetros por hora.

Los agentes dieron el alto al vehículo y procedieron a sancionar a Baltar, que no se identificó como cargo público. Un portavoz de la Diputación explicó que Baltar se dirigía a Madrid porque el lunes por la mañana tenía reuniones concertadas en la capital. Viajaba solo.

La sanción. Los agentes del Subsector de Tráfico de Zamora comprobaron que Baltar no presentaba signos de embriaguez ni de haber consumido estupefacientes y decidieron no practicarle un test. Fuentes del instituto armado aseguran que es la práctica habitual siempre que no se haya producido un siniestro.

La velocidad a la que se desplazaba Baltar constituía, con probabilidad, un posible delito contra la seguridad vial al superar en 80 o más kilómetros por hora los 120 a los que se puede transitar por una autovía como esa. Sin embargo, el cálculo ajustado que hay que realizar a 215 kilómetros por hora para poner en marcha un atestado por presunta infracción penal llevó a los agentes a abrir, provisionalmente, un expediente por infracción administrativa que conlleva la pérdida de seis puntos del carnet y 600 euros de multa.

El presunto delito. El radar había captado el coche de Baltar a 215 kilómetros por hora. Los agentes que sancionan deben restar a esa velocidad un margen de error del radar de un 5%, si se trata de un dispositivo fijo, y un 7% si es móvil. Ese descuento por posible error del radar se efectúa sobre la velocidad a la que es captado el coche. De este modo, Baltar, en el mejor de los casos para él, viajaba a 204,25 kilómetros por hora, 4,25 kilómetros más del umbral para ser acusado de delito, que en este caso era de 200 km/hora (80 más que los 120 permitidos).

Si se hubiera tratado de otro radar, el margen de error se hubiera calculado con el 7% de los 215 kilómetros, por lo que Baltar viajaría a 199,95 km/hora, a tan solo 0,05 km/hora de haber cometido presuntamente un delito. Al desconocer con certeza este dato, los agentes que dieron el alto a Baltar decidieron proceder a abrir un proceso de sanción administrativa. Al comprobar posteriormente que el margen de error del radar que captó al político debe ser del 5%, al tratarse de un radar fijo y no móvil, procedieron a abrir un atestado por un posible delito contra la seguridad vial.

El artículo 379 del Código Penal castiga con la pena de prisión de tres a seis meses a aquellos conductores que superen en 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en el tramo. Si se considera probado que pusieron en riesgo “concreto” la vida de otros la pena de cárcel puede llegar hasta los dos años.

La secuencia. Tras la sanción, Baltar continuó su viaje. A Madrid, según un portavoz. El martes por la tarde, elDiario.es tuvo conocimiento de la apertura de la investigación a Baltar por un presunto delito contra la seguridad vial. En ese momento, según el portavoz de la Diputación, su presidente no tenía constancia de la citada investigación y solo sabía de la multa que le habían notificado los agentes.

Este medio publicó la noticia cerca de las 23:00 horas del martes. El miércoles por la mañana, Baltar procedió a pagar la multa de 600 euros impuesta el domingo. Antes de que acabara la mañana, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil comunicaron a Baltar la apertura de las diligencias de investigación por un presunto delito.

El atestado será enviado a los juzgados de instrucción de Zamora y uno de ellos determinará si imputa judicialmente el delito a Baltar con los indicios que aprecia la Guardia Civil. El instituto armado podría llamarle a declarar en sede policial o aguardar a la decisión del juzgado.

