El político localista que triunfó presentando a Baltar como un "psicópata" llega a la alcaldía de Ourense de su mano

Quien quiera trazar un perfil crítico o incluso una caricatura de José Manuel Baltar, heredero de la saga que controla la Diputación de Ourense bajo las siglas del PP desde hace tres décadas, podría surtirse de materia prima en una única fuente. El canal de YouTube de Auria TV, televisión local propiedad del líder del partido Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, es todo un compendio de críticas, insultos y retratos delirantes contra el poderoso líder de los populares ourensanos. El mismo que este sábado le prestará los votos del PP para convertirlo en alcalde de la ciudad a cambio de que lo blinde como presidente de la Diputación.

Pérez Jácome accedió por primera vez como concejal al Ayuntamiento de Ourense en el año 2011 junto a otro miembro de su mismo partido. Su llegada a la corporación bajo las siglas de la formación que había montado con unos amigos una década antes sería incomprensible sin su televisión local y sin su principal bandera, fustigar sin piedad a los Baltar. Sobre todo a Baltar hijo, un "psicópata con corbata" que "viene aquí, como un niño pequeño", a "jugar con el juguete que le dejó su padre", la Diputación, espetó en el pleno de la institución en el primer mandato en el que consiguió escaño.

La fórmula parecía funcionar y antes de las elecciones de 2015 Pérez Jácome ya se presentaba a sí mismo como "alcalde in pectore". Casi lo logra. Se disparó en las urnas de 2 a 8 concejales, pero en la corporación -de 27 miembros- no encontró a nadie que quisiese pactar con él, que decía estar dispuesto a llegar a un acuerdo hasta "con el demonio" si eso suponía "el cielo" para Ourense.

Todos le conocían y todos habían visto también sus vídeos -en Internet o en su canal de televisión, que los emite en bucle- llenos de soflamas contra "los políticos" en general y contra los Baltar en particular, pero también de escenas poco edificantes como la inefable celebración en directo de un magosto del partido en la que atribuyó a los efectos del vino haberse arrancado a hablar en gallego. Un verdadero fenómeno viral en Ourense.

"Un fantoche cacique"

Los calificativos de Jácome contra Baltar y su férreo control del poder en la provincia han sido durante estos años tanto digitales y en diferido como analógicos y en directo. Como portavoz de DO en el Ayuntamiento y en la Diputación Pérez Jácome trazó innumerables retratos del líder popular al que ahora blinda en el poder, un "fantoche cacique" más bien "patético" y con vocación de "showman" que "no se inmuta" ante los problemas de la provincia. Porque "esa -razonó en un pleno- es una de las características de los psicópatas.

Jácome llegó a considerar a Baltar un verdadero "cadáver político" del que sólo faltaba "saber cuándo es el entierro" después de que eldiario.es revelase la denuncia de la mujer que acusaba al popular de haberle ofrecido un empleo en la Diputación a cambio de sexo. El líder de DO aseguró que el episodio -archivado por la justicia en mayo de 2017- no le extrañaba en exceso por ser algo "típico en las dictaduras" que su "amado líder" haga "lo contrario de lo que predica" entre propaganda que no impedía observar su condición de "persona sucia".

"A todo cerdo le llega su San Martín", pronosticó el, ahora sí, alcalde in pectore de Ourense sobre Baltar a finales de 2015. Ese mismo final lo volvió a pronosticar en la pasada campaña de las elecciones municipales en sus mítines y también en sus vídeos. Por ejemplo, en el que pedía el voto para poner fin a las "paranoias" de los Baltar, a quienes censuraba que tratasen la provincia como si fuese "suya". "Es el momento de poner fin a la saga tóxica de los Baltar", animaban.

Tras el paso por las urnas del 26M el partido de Jácome perdió un concejal y se quedó en 7, aunque vuelve a ser llave de gobierno en una corporación liderada por el PSdeG. Pero con una diferencia fundamental con relación a 2015. Sus dos diputados provinciales son también clave para completar la mayoría en la Diputación después de que el PP de Baltar la haya perdido. Por eso el barón ourensano le ha ofrecido la alcaldía a cambio de su apoyo y él la ha aceptado. Los insultos, dice Baltar, son "cosas pasadas". Según Alberto Núñez Feijóo, ausente en las negociaciones culminadas este viernes, "para Ourense sería letal tener a Jácome de alcalde":