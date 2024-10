Nueve detenidos en Santiago tras la manifestación por Palestina: “No se justifica la violencia de la Policía”

La multitudinaria manifestación en solidaridad con Palestina que este domingo recorrió las calles de Santiago de Compostela acabó con cargas policiales y, en dos momentos distintos de la jornada, nueve detenidos, según la central sindical STEG. Los hechos sucedieron después de que un grupo de personas entrase en varios establecimientos de comida rápida para realizar una acción simbólica de denuncia de la connivencia de esas empresas y el Estado de Israel. “Los arrestados son gente muy joven y su complexión física no justifica la violencia de la Policía”, señalan desde el Sindicato Galego de Traballadores do Ensino (STEG), que presta asesoría jurídica a los manifestantes. La Delegación del Gobierno no se ha manifestado sobre lo sucedido ni ha respondido a la petición de valoración por parte de elDiario.es.

La primera de las actuaciones policiales se produjo en torno a la una del mediodía en la céntrica Rua da Senra. El vídeo publicado el mismo domingo por elDiario.es muestra la acción de los agentes antidisturbios y cómo introducen en sus furgonetas a algunos de los manifestantes. “Siete de ellos necesitaron atención médica y varios estaban anímicamente muy afectados”, relata a elDiario.es un portavoz del STEG. Este sindicato educativo se encargó, a petición de personas cercanas a los arrestados, de prestarles asistencia jurídica. “Ya el desplegado durante la manifestación fue un dispositivo policial exagerado”, señala ese mismo portavoz, “sobre todo si lo comparamos con lo que pasaba en A Coruña casi a la misma hora”. Allí, ultras de extrema derecha del Málaga C.F. se enfrentaron a los hinchas del Dépor en el centro de la ciudad. Numerosos testigos denunciaron pasividad de las fuerzas del orden. Hubo dos arrestados, deportivistas.

Los cinco detenidos en Santiago entre la una y las dos del mediodía fueron trasladados a comisaría, a escasos 200 metros del lugar de los altercados. “Hubo además una dilación innecesaria del tiempo que pasaron en comisaría”, dice el STEG. Los primeros cinco pasaron 12 horas en el calabazo: solo salieron pasadas las dos de la madrugada de este lunes. Pero es que además, durante la concentración en solidaridad con ellos que se desarrolló delante de la comisaría en la tarde del domingo, volvió a haber carga policial, y nuevos detenidos: cuatro. Los arrestados han sido acusados de atentado a la autoridad y desórdenes públicos.

“Fue una acción simbólica sin más trascendencia. En ninguno de los vídeos se ve violencia de los manifestantes, más allá de gritar en el interior de los locales y el lanzamiento de folletos”, concluye el STEG, “todas las movilizaciones gallegas en defensa de Palestina [habitualmente concurridas] han sido completamente pacíficas. Esta también”.