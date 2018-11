Feijóo se desentiende de que el PP parase las fragatas de Navantia: “De misiles no hablamos ni entendemos”

“La Xunta ni sabía eso ni lo sabe ahora, nosotros no tenemos ninguna notificación”. Esa es la respuesta que ha dado este jueves el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, cuando se le ha preguntado si el Gobierno autonómico sabía que la construcción en Navantia Ferrol de varias fragatas para la armada española estuvo paralizada dos años por una negociación del anterior Gobierno central del PP con la empresa MBDA que el exministro de Defensa popular Pedro Morenés presidió en España hasta su entrada en el Ejecutivo de Rajoy. Ese parón se debió al intento de adaptar el diseño de las fragatas a misiles suministrados por esa empresa, cuestión de la que Feijóo se desentiende: “Nosotros de misiles no hablamos ni entendemos”.

A pesar de esos dos años de demora en la construcción de las fragatas, que Feijóo dice desconocer, el presidente gallego ha vuelto a centrar en el actual Gobierno socialista la responsabilidad de que aún no comenzasen a construirse los barcos. “Vamos escuchando algunas excusas para todavía no tener firmada la orden de inicio de la construcción”, lamentó Feijóo tras decir que “la elección de misiles responde a un debate técnico” y que “eso a los trabajadores y la Xunta es una cuestión que nos excede”.

El presidente insistió en que las fragatas “debían estar ya autorizadas” y dijo que, frente a las declaraciones públicas del Gobierno central en las que a su juicio “todo se cuestiona”, la ministra de Defensa, Margarita Robles, le garantizó personalmente en privado que la orden de iniciar la construcción de los barcos se daría en este último trimestre del año.

En esa línea de poner el foco en la responsabilidad del Gobierno actual y no en el parón sufrido durante el anterior ejecutivo popular, Feijóo dijo que “si hubiera algún interés espurio con los misiles, supongo que alguien tendría responsabilidades, el primero el que no denuncia ese interés espurio y el segundo el que tenga ese interés”. Este jueves la ministra Robles constató en el Congreso el parón pero no aclaró si lo llevará a la Fiscalía.