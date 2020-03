Galicia pide que el cierre de la actividad no esencial sea "proporcionada" y gradual

El presidente de la Xunta manifestaba hace unos días estar en total sintonía con las medidas que, a nivel económico, había tomado hasta el momento el Gobierno central pese a sus discrepancias en el ámbito sanitario. "Creo que el Gobierno intenta mantener un equilibrio para no arruinar al país", dijo en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Parlamento gallego, disuelto por las frustradas elecciones del 5 de abril. Con este equilibrio roto, Alberto Núñez Feijóo pidió hoy que el paro de las actividades económicas no esenciales se realice de manera "no abrupta".

"Estas medidas restrictivas no se parece mucho a lo que hablábamos la semana pasada", comenzó su comparecencia después de la reunión por videoconferencia con Pedro Sánchez en la que participó con los restantes presidentes de comunidades autónomas. El presidente de la Xunta indicó que no puede realizar un análisis de la medida porque desconocer en qué consisten en detalle y criticó que el Gobierno no presente el texto del decreto a las comunidades antes de publicarlo para, dijo, poder realizar sus aportaciones.

"Buena parte de los presidentes hemos traslado que dar al botón de pausa puede ser dar al botón de apagado de muchas industrias", indicó. En este sentido, pidió que las medidas "sean proporcionadas" y que el cierre se haga de manera "ordenada y no abrupta". Así, apuntó que muchas empresas no pueden cerrar de un día para otro, como las de obras, las conserveras o la planta de Alcoa, en A Coruña.