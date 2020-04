Feijóo decreta el final de la "crisis aguda" en Galicia y pide levantar restricciones

El gobierno de Galicia pide rebajar las restricciones vinculadas al estado de alarma. Alberto Núñez Feijóo asegura que los datos que maneja señalan que en Galicia se está conteniendo la pandemia por lo que pide que el Gobierno aligere las medidas de confinamiento y permita medidas para que los niños puedan salir a la calle. La Xunta ha decidido bajar de 3 a 2 su catalogación del estado de crisis. La medida supone, entre otras cosas, que Galicia paraliza la puesta en marcha de los hospitales de campaña cuya construcción estaba en marcha en las ciudades de A Coruña y Santiago.

Paralelamente, Feijóo clama contra la desinformación y pide al Gobierno que difunda los datos sobre infectados a nivel del estado. El barón gallego mantiene su nivel de crítica al Gobierno, al que acusa de ocultar las cifras y cuestiona las peticiones lanzadas por Moncloa sobre un pacto de estado frente a la pandemia: "Sobre pactos lo único que conocemos son las exigencias de los socios del Gobierno para negociar la autodeterminación de Catalunya y Euskadi. Son los pactos antimoncloa", ha asegurado.

El presidente gallego alerta sobre las consecuencias económicas que sucederán a la crisis del coronavirus: "Vamos a vivir la mayor recesión económica desde la guerra civil", ha asegurado.

En clave interna, Feijóo se muestra más cauto. Cuando se le pregunta por la cifra de infectados en la provincia de Ourense, superior a la media de Madrid, asegura que "Ahí hay un hecho determinante: el número de personas mayores". Tampoco aclara las razones que han provocado los primeros contagios en la residencia refugio en la que la Xunta ha concentrado a los ancianos sanos de residencias de toda Galicia: "Las residencias no generan virus por sí mismas, vienen de fuera", ha asegurado. Sobre este particular, Feijóo no acierta a confirmar si todos los trabajadores de residencias han sido sometidos al test para aclarar que no tienen el virus: "No tengo esa información en estos momentos", ha dicho.

El presidente gallego se mantiene convencido de que Galicia cumple los requisitos como para abrir el confinamiento con criterios propios: "Hay países europeos que permiten a sus niños ver la luz".