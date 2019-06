La Xunta se ampara en que los incendios son imprevisibles para acelerar la contratación de helicópteros en puertas del verano

La imprevisión de la Xunta a la hora de contratar helicópteros de todo tipo, sean de salvamento marítimo, incendios o sanitarios, viene facilitando que la empresa que opera la mayoría de ellos (Babcock, antigua Inaer, cuyo personal está en huelga contra el empeoramiento de condiciones salariales) siga prestando muchos de esos servicios con prórrogas o incluso sin contrato hasta que el Gobierno gallego decide convocar concursos de renovación. Concursos que la Xunta viene demorando y licitando tarde de forma reiterada, actuación criticada por el Consello de Contas, el equivalente al Tribunal de Cuentas en Galicia, y que también quedó reflejada en la justicia.

Ahora el Gobierno gallego vuelve a evidenciar su falta de planificación y, tras no convocar hasta hace unos días el concurso para contratar dos helicópteros contra el fuego, acaba de acelerar el proceso que ya estaba lanzado fijándole otros plazos y argumentando, ya iniciado el mes de junio y a las puertas del verano, la “imprevisibilidad” de los incendios.

La Xunta convocó el miércoles 29 de mayo un concurso público para hacerse con dos helicópteros y sus brigadas de lucha contra el fuego por 15,2 millones de euros más IVA hasta 2022, prorrogable hasta 2024. El anuncio en el Diario Oficial de la UE contemplaba que las empresas interesadas podrían presentar sus ofertas hasta el día 2 de julio. Sin embargo sólo cinco días más tarde el pasado lunes la Xunta publicó un nuevo anuncio en el mismo diario oficial adelantando esa fecha máxima de recepción de ofertas al 18 de junio .

El Gobierno gallego se ampara en una excepción contemplada por la ley que permite rebajar de 35 a 22 días naturales el plazo de recepción de ofertas en casos de urgencia y lo justifica para este concurso “por tratarse de una contratación de servicios destinados a la cobertura de medios necesarios para la defensa contra los incendios forestales, toda vez que la actividad incendiaria, aunque destaca por producirse en dos épocas del año se caracteriza por su imprevisibilidad”. Sin embargo, fue la propia Xunta la que no convocó hasta ahora, a las puertas del verano, ese concurso al que ahora restringe el plazo para que se puedan presentar ofertas. Esto es, la Xunta argumenta una situación de urgencia para restringir el plazo de presentación de ofertas tras ser ella misma la que se situó en esa urgencia por no convocar antes el concurso. Y lo hace sólo cinco días después de no considerarlo tan urgente.

Además, al día siguiente de reducir el plazo de ofertas, el martes día 4, la Xunta corrigió los pliegos de condiciones técnicas del concurso argumentando un error en las características de los helicópteros que reclama. A pesar de esa nueva modificación del concurso con éste ya iniciado, el Gobierno gallego mantiene la reducción del plazo de presentación de ofertas porque considera que el cambio no es relevante.

Fuentes del sector, como en años anteriores, ya se atreven a pronosticar que el ganador será nuevamente Babcock, la empresa de helicópteros que presta la mayoría de los servicios aéreos de la Xunta y que en el caso de la lucha contra los incendios suele operar en asociación con la consultora Natutecnia.

En 2012 el Gobierno gallego llegó a prorrogar a esa misma empresa, entonces denominada Inaer, el servicio que venía prestando en años anteriores, pero en aquel momento sin ningún tipo de relación contractual de por medio. Así lo determinó hace un año un juzgado, que por el contrario consideró que ese proceder ilegal no había llegado a ser delito y levantó la imputación por prevaricación que pesaba sobre el director general de lucha contra el fuego, Tomás Fernández-Couto, en el cargo desde hace dos décadas. En aquel auto el juez explicaba que la decisión de que los helicópteros de Inaer siguieran operando sin contrato se había debido a la imprevisión presupuestaria de la Xunta.

Previamente el Consello de Contas ya había criticado el proceder habitual de la Xunta de demorar la convocatoria de concursos para renovar contratos de helicópteros, lo que acaba haciendo que se prorroguen los anteriores o se precipiten los nuevos restringiendo así la competencia. Contas llegó a pedir a la Xunta “un mayor esfuerzo en la búsqueda de una mayor competencia entre empresas”. Ahora, por el contrario, la Xunta reduce el plazo de presentación de ofertas, lo que restringe la posibilidad de que se puedan presentar más empresas.