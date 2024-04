De Los40 Primavera Pop al Madrid Salvaje: todos los festivales de música que llegan a la capital este 2024

Madrid se convierte cada primavera en una ciudad de referencia para los festivaleros. Propuestas musicales de todo tipo llegan a los escenarios madrileños, que ya se encuentran listos para acoger los mejores festivales desde abril hasta septiembre, convirtiendo la capital en un punto de encuentro para groupies de todas partes del mundo.

Las citas musicales son cada vez más diversas y variadas, hay propuestas para todos los gustos. Pop, rock, indie, trap o reggaeton, todos los géneros estarán presentes en la época más señalada para la música en directo de la capital. Algunos eventos cuentan ya con un gran recorrido, otros llegan por primera vez a Madrid como Alma, el nuevo festival que llevará a Deep Purple o Evanescence al parque Enrique Tierno Galván a finales de mayo, y algunos regresan con cambios, es el caso de Tomavistas, que cambia de recinto y se traslada a la Caja Mágica.

Sin duda, la capital se ha convertido en uno de los epicentros musicales de España y del mundo. Un año más, la ciudad acogerá la llegada de miles de personas atraídas por los carteles de esta temporada con propuestas internacionales como Avril Lavigne, Dua Lipa, Queens of the Stone Age o Take That y un potente producto nacional encabezado por Ana Mena, Amaral, Abraham Mateo, La Pegatina o Fernando Costa.

Más de una veintena de eventos musicales que darán comienzo a mediados de abril con la nueva edición de Los40 Primavera Pop y que terminarán a finales de septiembre con Madrid Salvaje. En Hoy Se Sale recopilamos todas las citas festivaleras que llegan a la capital este 2024:

Los40 Primavera Pop

El festival de Los40 regresa a Madrid para ofrecer las actuaciones de algunas de las mejores estrellas del panorama musical nacional. Será el 12 de abril cuando el WiZink Center acogerá las actuaciones de artistas como Ana Mena, Dani Fernández, Beret, Abraham Mateo, Álvaro de Luna, David Otero, Bombai, Marlon o Paula Koops. El festival apuesta una vez más por impulsar a artistas emergentes como el murciano Walls o Almácor, participante del Benidorm Fest este año.

Dónde: WiZink Center. Avenida de Felipe II, s/n (Metro Goya, L2 y L4)

WiZink Center. Avenida de Felipe II, s/n (Metro Goya, L2 y L4) Cuándo: 12 de abril

12 de abril Cuánto: Desde 22,50€

Desde 22,50€ Más información y venta de entradas

Horteralia

El festival que “parte la pana”, aterriza por tercer año consecutivo en el recinto ferial de Ifema. El próximo 20 de abril vuelve Horteralia con Ladilla Rusa, Los del Río y King África como cabeza de cartel. Es la oportunidad perfecta para disfrutar con looks imposibles, bailar y cantar aquella música que a veces nadie reconoce que le gusta, el encanto de lo hortera en su mayor esplendor. Más de 10 horas de fiesta ininterrumpidas desde las las 16.00 hasta la 1.30 del sábado 20 de abril.

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 20 de abril

20 de abril Cuánto: Desde 36€

Desde 36€ Más información y venta de entradas

elrow Town

Ifema acoge los días 27 y 28 de abril uno de los festivales más relevantes en la escena electrónica del momento. elrow Town visita por tercera vez España tras debutar en 2022 en Madrid. Se esperan más de 30.000 asistentes y contará con nueve escenarios en los que actuarán más de 100 DJs nacionales e internacionales. En el cartel resuenan nombres como Arkademode, Adam Beyer o Andrea Oliva.

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 27 y 28 de abril

27 y 28 de abril Cuánto: Desde 70€

Desde 70€ Más información y venta de entradas

DarkMAD

El Autocine Madrid acoge los días 10 y 11 de mayo la tercera edición del festival Dark & Alternative Festival Madrid dirigido a todos aquellos amantes de los sonidos más dark del espectro musical. DarkMad es una fecha señalada para aquellos fanáticos de este género tan auténtico donde estarán presentes algunos de los grupos más underground nunca vistos en España como Die Krupps, xPropaganda o la banda islandesa de post-punk Kælan Mikla.

Dónde: Autocine Madrid. Calle de la Isla de Java, 2 (Buses 66, 124 y 137)

Autocine Madrid. Calle de la Isla de Java, 2 (Buses 66, 124 y 137) Cuándo: 10 y 11 de mayo

10 y 11 de mayo Cuánto: Desde 49€

Desde 49€ Más información y venta de entradas

Festival Tomavistas

Este ciclo de conciertos cambia el parque Enrique Tierno Galván por la Caja Mágica, donde acogerá su octava edición los días 24 y 25 de mayo contando con las actuaciones de grandes artistas del panorama musical. Un cartel donde destacan las actuaciones de grupos como Phoenix, The Blaze, Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain, Editors, Villagers y Joe Goddard, entre muchos otros.

Dónde: Caja Mágica. Camino de Perales, 23 (Metro San Fermín-Orcasur, L3)

Caja Mágica. Camino de Perales, 23 (Metro San Fermín-Orcasur, L3) Cuándo: 24 y 25 de mayo

24 y 25 de mayo Cuánto: Desde 95€

Desde 95€ Más información y venta de entradas

Alma Festival

El ciclo de conciertos Alma Festival, originario de Barcelona, celebrará su primera edición en Madrid del 30 de mayo al 17 de junio con el parque Enrique Tierno Galván como escenario. La edición contará con las actuaciones de aclamados grupos como Deep Purple, Jamie Cullum, Evanescence, Valeria Castro o Vetusta Morla, entre muchos otros.

Dónde: Parque Enrique Tierno Galván. Calle Meneses, 4 (Metro Arganzuela-Planetario, L6)

Parque Enrique Tierno Galván. Calle Meneses, 4 (Metro Arganzuela-Planetario, L6) Cuándo: Del 30 de mayo al 17 de junio

Del 30 de mayo al 17 de junio Cuánto: Desde 25€

Desde 25€ Más información y venta de entradas

Noches del Botánico

El festival vuelve con una octava edición que promete seguir llevando la mejor música a un entorno privilegiado como el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid. Una programación marcada por el eclecticismo musical con más de una treintena de citas musicales entre el 7 de junio y el 27 de julio. La iniciativa cuenta con artistas de primer nivel y de todos los estilos como PJ Harvey, Sheryl Crow, Status Quo, Queens of the Stone Age, Simple Minds, Take That, Tom Jones o James Blunt.

Dónde: Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense. Avenida Complutense, s/n (Metro Ciudad Universitaria, L6)

Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense. Avenida Complutense, s/n (Metro Ciudad Universitaria, L6) Cuándo: Del 7 de junio al 27 de julio

Del 7 de junio al 27 de julio Cuánto: Desde 45€

Desde 45€ Más información y venta de entradas

I Love Reggaeton

El recinto ferial de Ifema acoge el 8 de junio el el festival I Love Reggaeton. Más de 30 artistas en directo y tres escenarios al aire libre donde se podrán escuchar los mayores éxitos del género de la mano de grandes exponentes entre los que se encuentran Nacho, Cali y El Dandee, Fuego, Chimbala y Lorna, entre otros. Un homenaje a la historia del reggaeton y el electrolatino desde sus inicios hasta la actualidad. A estos artistas se suman las actuaciones de importantes autores de electrolatino y reggaeton como Dasoul, Lírico en la casa o Henry Méndez.

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 8 de junio

8 de junio Cuánto: Desde 49€

Desde 49€ Más información y venta de entradas

POMPÄ Open Air

El 10 de junio, el parque Enrique Tierno Galván acogerá una cita musical en la que se unirá lo mejor del tardeo y los mejores showcases en directo de artistas de primera línea. El festival propone una jornada muy especial acompañada de la mejor música en directo de la mano de grupos y artistas como Álvaro de Luna, Veintiuno, La Habitación Roja o La Bien Querida. También habrá actuaciones de diferentes DJs.

Dónde: Parque Enrique Tierno Galván. Calle Meneses, 4 (Metro Arganzuela-Planetario, L6)

Parque Enrique Tierno Galván. Calle Meneses, 4 (Metro Arganzuela-Planetario, L6) Cuándo: 10 de junio

10 de junio Cuánto: Desde 30€

Desde 30€ Más información y venta de entradas

Universal Music Festival

El Teatro Albéniz acoge del 13 al 27 de junio un ciclo de conciertos con un cartel muy variado. El festival cumple su octava edición con un programa de actuaciones diarias durante 13 días consecutivos. El cartel está formado por artistas como Pablo López, Kiki Morente, Marta Sánchez, Pasión Vega o The Christians. Pop, flamenco o rumba, todos los géneros tienen cabida en esta cita musical.

Dónde: Teatro Albéniz. Calle de la Paz, 11 (Metro Sol, L1, L2 y L3)

Teatro Albéniz. Calle de la Paz, 11 (Metro Sol, L1, L2 y L3) Cuándo: Del 13 al 27 de junio

Del 13 al 27 de junio Cuánto: Precio individual para cada artista

Precio individual para cada artista Más información y venta de entradas

A Summer Story

Cada año, por junio, Arganda del Rey se convierte en la capital de la música electrónica. El festival A Summer Story celebrará por todo lo alto su séptima edición los días 21 y 22 de junio dando la bienvenida a algunos de los mayores artistas y DJs del género. El cartel contará con la presencia de eminencias de la música electrónica como DJ Snake, Carl Cox, Sub Zero Project, Shlømo, Mëstiza y Gordo, entre otros artistas que todavía están por confirmar. Además de disfrutar de los conciertos, también se podrá dormir en el recinto, ya que A Summer Story ofrece una zona de acampada para que los asistentes disfruten al máximo de esta experiencia.

Dónde: Ciudad del Rock, Arganda del Rey.

Ciudad del Rock, Arganda del Rey. Cuándo: 21 y 22 de junio

21 y 22 de junio Cuánto: Desde 60€

Desde 60€ Más información y venta de entradas

Paraíso Festival

El campus de la Universidad Complutense de Madrid acogerá los días 21 y 22 de junio una nueva edición de este festival que combina la música electrónica con otros géneros y expresiones artísticas. Un evento concebido como un nuevo modelo de festival, más cómodo, sin aglomeraciones y ubicado en un espacio verde cerca del centro de la ciudad. En 2023 no llegó a celebrarse y este año regresa por todo lo alto. El cartel todavía no se ha desvelado pero en pasadas ediciones contó con la presencia de artistas como Moodymann, John Talabot o Axel Boman.

Dónde: Campus de la Universidad Complutense. Avenida Complutense, s/n (Metro Ciudad Universitaria, L6)

Campus de la Universidad Complutense. Avenida Complutense, s/n (Metro Ciudad Universitaria, L6) Cuándo: 21 y 22 de junio

21 y 22 de junio Cuánto: Por confirmar

Por confirmar Más información y venta de entradas

Love the 90’s Festival

La música de la década de los 90 marcó a toda una generación, que el 22 de junio podrá revivir aquellos años en Ifema. El festival Love the 90’s contará con tres escenarios y un cartel que ya ha confirmado la presencia de artistas icónicos como Lou Bega, Corona, OBK, Amistades Peligrosas, King Africa o Cómplices. La edición de 2024 regresa con fuerzas renovadas y una propuesta más grande que nunca contando con 12 horas de música protagonizadas por más de 70 artistas repartidos en cinco escenarios, dos más que la edición anterior.

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 22 de junio

22 de junio Cuánto: Desde 59€

Desde 59€ Más información y venta de entradas

Love The Twenties

El próximo 29 de junio llega a la capital un festival que hará viajar en el tiempo al público. Tras el éxito de Love the 90’s, este fenómeno musical regresa a la capital para acercar al público las canciones que sonaban en la década de los 2000. Un gran escenario ubicado en Ifema estará dedicado al pop de la década, donde se subirán las bandas y solistas más icónicas de toda una generación como Cascada,Álex Ubago, Beth, Basshunter, Safri Duo, David Civera, Alizée, Cascada, Melocos, María Isabel y King África, entre muchos otros. El festival contará con cinco escenarios dedicados a la música dance, pop, techno y grandes éxitos del verano.

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 29 de junio

29 de junio Cuánto: Desde 65€

Desde 65€ Más información y venta de entradas

Puro Latino

El Puro Latino Festival 2024 se celebrará los días 30 de junio y 1 de julio en la localidad madrileña de Arganda del Rey. La Ciudad del Rock acogerá esta cita musical central en la música urbana y latina que regresa por segundo año consecutivo a la capital. El cartel está compuesto por artistas nacionales e internacionales de la escena urbana como Saiko, Mora, Jhayco, Yandel o JC Reyes.

Dónde: Ciudad del Rock, Arganda del Rey.

Ciudad del Rock, Arganda del Rey. Cuándo: 30 de junio y 1 de de julio

30 de junio y 1 de de julio Cuánto: Desde 55€

Desde 55€ Más información y venta de entradas

Río Babel

Tras el éxito obtenido en sus anteriores citas, el festival Río Babel regresa del 4 al 6 de julio a la Caja Mágica para celebrar su sexta edición. Un heterogéneo festival de música iberoamericana que contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales de primer nivel como Green Day, The Hives, Juanes, Amaral, Andrés Calamaro o La Pegatina. Río Babel continuará siendo un año más un puente directo con América Latina, con una importante representación de su escena musical en el cartel del festival.

Dónde: La Caja Mágica. Camino de Perales, 23 (Metro San Fermín-Orcasur, L3)

La Caja Mágica. Camino de Perales, 23 (Metro San Fermín-Orcasur, L3) Cuándo: Del 4 al 6 de julio

Del 4 al 6 de julio Cuánto: Desde 99€

Desde 99€ Más información y venta de entradas

Festival Solidario Ciudad de la Raqueta

La XIV edición del Festival de Música Solidaria Ciudad de la Raqueta llega a Madrid un año más con actuaciones de grupos y artistas destacados del panorama nacional. La edición de 2024 ya ha confirmado la participación de los grupos Siempre Así y Los Secretos, que actuarán los días 5 y 12 de julio, respectivamente. Desde hace ya más de diez años, en los meses de junio y julio Ciudad de la Raqueta se convierte en un punto de encuentro semanal que posee un carácter benéfico gracias al cual se ven financiados proyectos solidarios.

Dónde: Ciudad de la Raqueta. Calle del Monasterio de El Paular, 2 (Metro Mirasierra, L9)

Ciudad de la Raqueta. Calle del Monasterio de El Paular, 2 (Metro Mirasierra, L9) Cuándo: Fechas confirmadas 5 y 12 de julio

Fechas confirmadas 5 y 12 de julio Cuánto: Desde 40€

Desde 40€ Más información y venta de entradas

Mad Cool

Este festival se ha convertido en uno de los más importantes a nivel mundial por su increíble cartel en ediciones anteriores. Este año tendrá lugar del 10 al 13 de julio en el espacio Iberdrola Music y contará con la presencia de artistas internacionales como Måneskin, The Killers, Dua Lipa, Avril Lavigne, Pearl Jam, Sum 41, Tom Odell, Janelle Monáe, Arlo Parks y The Smashing Pumpkins.

Dónde: Espacio Iberdrola Music. Calle Laguna Dalga (Cercanías San Cristóbal Industrial)

Espacio Iberdrola Music. Calle Laguna Dalga (Cercanías San Cristóbal Industrial) Cuándo: Del 10 al 13 de julio

Del 10 al 13 de julio Cuánto: Desde 195€

Desde 195€ Más información y venta de entradas

BBF Festival

El festival BBF llega por primera vez a Madrid el 14 de julio, marcando su expansión desde Barcelona donde se inauguró hace diez años. Reconocido como el festival de música EDM (Electronic Dance Music) más destacado de España, ahora se podrá disfrutar en el recinto Iberdrola Music con la presencia de grandes del género como Armin Van Buuren, Hardwell, Marshmello y Martin Garrix, entre otros.

Dónde: Espacio Iberdrola Music. Calle Laguna Dalga (Cercanías San Cristóbal Industrial)

Espacio Iberdrola Music. Calle Laguna Dalga (Cercanías San Cristóbal Industrial) Cuándo: 14 de julio

14 de julio Cuánto: Desde 65,50€

Desde 65,50€ Más información y venta de entradas

Boombastic Festival

El Boombastic lleva siendo varios años la señal del inicio del verano, pero este 2024 retrasa su llegada a septiembre. El festival celebrará su nueva edición en Ifema los días 6 y 7 de septiembre, una cita que reunirá lo mejor de la música urbana del momento con artistas todavía por confirmar.

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 6 y 7 de septiembre

6 y 7 de septiembre Cuánto: Por confirmar

Por confirmar Más información y venta de entradas

Coca-Cola Music Experience

El festival regresa a Madrid con una nueva edición los días 13 y 14 de septiembre contando con el DJ y locutor de radio Tony Aguilar como presentador del evento. Dos días donde podrán verse en escena algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional actual como Manuel Turizo, Chanel, Niña Polaca, Besmaya, Almácor y Mar Lucas. Más de 30 artistas, música en directo, actividades y muchas sorpresas es lo que espera a los asistentes de la decimocuarta edición de Coca-Cola Music Experience (CCME).

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 13 y 14 de septiembre

13 y 14 de septiembre Cuánto: Desde 45€

Desde 45€ Más información y venta de entradas

SuaveFest

La influencer española María Pombo organiza de nuevo en Madrid su fiesta SuaveFest en la que se podrá disfrutar de la música electrolatina y el reguetón de diversos artistas. En esta ocasión será el recinto ferial de IFEMA MADRID el encargado de acoger la sexta edición del festival previsto para el 14 de septiembre y que ya ha confirmado la participación del artista Juan Magán.

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 14 de septiembre

14 de septiembre Cuánto: Desde 37€

Desde 37€ Más información y venta de entradas

Brava Madrid

Brava Madrid regresa este septiembre al recinto de Ifema después del éxito de su primera edición con una misión: romper con las normas de género a través de la fantasía, la música y la moda. Los días 20 y 21 de septiembre se podrá disfrutar de este innovador festival con actuaciones de más de treinta artistas nacionales e internacionales de hits, pop y techno como Zara Larsson, Aqua, Inna, Sophie Ellis-Bextor, Edurne, Nena Daconte y el concursante de OT23 Álvaro Mayo, entre otros.

Dónde: Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8)

Ifema. Avenida del Partenón, 5 (Metro Feria de Madrid, L8) Cuándo: 20 y 21 de septiembre

20 y 21 de septiembre Cuánto: Desde 35€

Desde 35€ Más información y venta de entradas

Madrid Salvaje

Nueva edición de la cita musical que lleva cuatro años cerrando la temporada festivalera de la capital. El Madrid Salvaje es la despedida del verano, el último antes de empezar el otoño y la rutina. Después del éxito de las tres ediciones anteriores, vuelve los días 27 y 28 de septiembre a Ifema. Este festival cuenta con los artistas más potentes de rap y trap nacionales. Actuaciones en tres escenarios diferentes acompañadas de exhibiciones de skate, graffiti, foodtrucks y mucho más. Por ahora solo hay algunos confirmados como Fernando Costa, Arce, Denom y El Jincho a falta de completar el cartel.