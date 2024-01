De Karol G y Taylor Swift a Bruce Springsteen: los conciertos que llegan a Madrid este 2024

Este año la agenda de conciertos de Madrid estará repleta de grandes citas musicales. Laura Pausini, Depeche Mode, Taylor Swift, Jason Derulo, Duki, Olivia Rodrigo, Bruce Springsteen, Luis Miguel, Metallica, Aitana, Karol G y un largo etcétera de artistas se subirán a los escenarios de la capital este 2024.

Con conciertos puntuales, como parte de una gira internacional o encabezando el cartel de algún festival, artistas de todo nivel llenarán los estadios y recintos madrileños. El Wizink Center, el Cívitas Metropolitano o el nuevo Estadio Santiago Bernabéu acogerán la mayoría de actuaciones previstas para este año.

Decenas de artistas nacionales e internacionales brindarán noches memorables a sus fans en los próximos meses. Como la agenda es amplia, en Hoy Se Sale hemos seleccionado las citas musicales más destacadas. Estos son los conciertos que no te puedes perder en Madrid este 2024:

Producto nacional

El potencial artístico y musical que hay en España es más que evidente. Artistas de todo el territorio nacional han conseguido llevar su música alrededor del mundo y conquistar los auditorios más importantes, pero como en casa, en ningún sitio. Camela, Manuel Carrasco, Bad Gyal o Ana Mena son algunos de los cantantes y grupos españoles que se subirán a los escenarios de la capital este año. Recopilamos todos los detalles en el siguiente listado:

Ana Mena

Como no podía ser de otra manera, la artista malagueña terminará su gira en Madrid city. El próximo 22 de diciembre, Ana Mena volverá a subir al escenario del Wizink Center para celebrar el último concierto de El gran bellodrama, su primer gran tour internacional con el que ha llenado auditorios de toda España, Italia y parte de Latinoamérica.

Dónde: Wizink Center

Wizink Center Cuándo: 22 de diciembre

22 de diciembre Más información y venta de entradas

Bad Gyal

El flow internationally de Bad Gyal llenará el Wizink Center el próximo mes de abril con dos citas consecutivas los días 6 y 7. La artista llevará hasta el recinto su gira La Joia 24 Karats Tour, con motivo del estreno de su esperado álbum La Joia, publicado este enero. La reina del dancehall ya ha agotado las entradas para el primero de sus conciertos en la capital, si todavía no tienes las tuyas: ¡Corre!

Dónde: Wizink Center

Wizink Center Cuándo: 6 y 7 de abril

6 y 7 de abril Más información y venta de entradas

Camela

Dioni y Mari Ángeles, los dos integrantes de Camela, llevarán en marzo su tecno-rumba hasta la plaza de Las Ventas. Con motivo de su gira 30 aniversario, el dúo hará una parada en Madrid para acercar a todos sus fans las canciones con las que llevan levantando estadios enteros desde hace tres décadas. No faltarán sus temas más conocidos como Cuando zarpa el amor y otros más actuales como su último lanzamiento Que la música te acompañe.

Dónde: Plaza de Las Ventas

Plaza de Las Ventas Cuándo: 29 de febrero y 1 de marzo

29 de febrero y 1 de marzo Más información y venta de entradas

Manuel Carrasco

El artista de Isla Cristina, conocido por canciones como Qué bonito es querer o No dejes de soñar, confirmó hace poco una nueva fecha para Madrid. Manuel Carrasco se subirá al escenario del Santiago Bernabéu el próximo 29 de junio y este será el único concierto que dé en España durante 2024. Será la segunda cita musical en el calendario del nuevo estadio después de Taylor Swift, además de una de las actuaciones más especiales de la gira La última flecha del artista.

Dónde: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Cuándo: 29 de junio

29 de junio Más información y venta de entradas

Al otro lado del charco

La agenda de conciertos en la capital está más llena que nunca de citas musicales con artistas internacionales. Desde Estados Unidos, Argentina o Reino Unido llegarán hasta Madrid algunos de los artistas más esperados del año. Hay fans que llevan esperando este momento años, como es el caso de algunos de los fieles seguidores de Take That, que no pudieron asistir a ninguno de sus conciertos antes de que se separasen de forma definitiva en 2006 y este año podrán disfrutar de su inesperada gira en conjunto con parada en la capital. Puedes consultar en el siguiente listado algunos de los conciertos de artistas internacionales que pasarán por Madrid en 2024:

Jason Derulo

El cantante y compositor estadounidense ofrecerá un concierto el próximo 3 de abril en el Wizink Center. Una cita donde no faltarán grandes éxitos como Want to Want Me, Swalla o Trumpets. En un primer momento, el concierto estaba previsto para el 7 de diciembre de 2023 pero quedó aplazado debido a problemas logísticos ajenos a la organización. Actualmente, el artista se encuentra inmerso en la grabación de su quinto álbum, el primero de larga duración desde Everything is 4.

Dónde: Wizink Center

Wizink Center Cuándo: 3 de abril

3 de abril Más información y venta de entradas

Green Day

Los reyes del punk han vuelto a los escenarios. El próximo 1 de junio Green Day dará su único concierto de 2024 en Madrid como parte del Festival Río Babel en la Caja Mágica. En el famoso recinto presentarán su último trabajo, Saviors, y celebrarán con todos sus fans el 30 y 20 aniversario de dos de sus discos más vendidos: Dookie y American Idiot. Además, compartirán escenario con otros artistas como The Hives, The Interrupters o Lagwagon, entre otros.

Dónde: Caja Mágica

Caja Mágica Cuándo: 1 de junio

1 de junio Más información y venta de entradas

Duki

El argentino se ha convertido en uno de los mayores exponentes del trap en español a nivel mundial y este año trae su música hasta los escenarios de la capital. Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki, uno de los exponentes del trap argentino, actuará el 8 de junio en Madrid, después de triunfar el año pasado con su gira Desde el fin del Mundo. Con este concierto, Duki se convertirá en el primer artista urbano en actuar en un estadio de fútbol en España, concretamente en el nuevo Santiago Bernabéu.

Dónde: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Cuándo: 8 de junio

8 de junio Más información y venta de entradas

Crystal Fighters

Los Crystal Fighters son expertos en llenar recintos y auditorios, cada vez que vienen a España lo petan y en esta ocasión no será diferente. El grupo de origen británico-español ofrecerá un concierto el 15 de febrero en el Wizink Center para presentar su disco Light +. Además de los nuevos temas, también rememorarán algunas de sus canciones más conocidas como Love Natural o Love is all I got. Los amantes de la psicodelia y el techno no pueden perderse esta cita.

Dónde: Wizink Center

Wizink Center Cuándo: 15 de febrero

15 de febrero Más información y venta de entradas

Olivia Rodrigo

La artista estadounidense, tres veces ganadora del Grammy, llegará a Madrid el 20 de junio para presentar GUTS, uno de los álbumes más esperados del año. El concierto tendrá lugar en el Wizink Center donde sus fans podrán escuchar sus nuevos temas y algunos de sus mayores éxitos como abcdefu, vampire o bad idea, right?.

Dónde: Wizink Center

Wizink Center Cuándo: 20 de junio

20 de junio Más información y venta de entradas

Take That

El grupo de Reino Unido volverá a subirse a los escenarios este 2024 después de casi dos décadas apartados de la música. Sus fans por fin podrán cumplir su sueño de verles juntos de nuevo en un concierto. En Madrid contará con una única cita musical que tendrá lugar el 17 de julio como parte de las Noches del Botánico. Fue una de las primeras confirmaciones del festival madrileño y será una de las actuaciones más esperadas de este verano.

Dónde: Real Jardín Botánico Alfonso XIII

Real Jardín Botánico Alfonso XIII Cuándo: 17 de julio

17 de julio Más información y venta de entradas

Luis Miguel

El aclamado cantante y productor latino regresa a España con su nueva gira Luis Miguel Tour 2024. El artista puertorriqueño tendrá dos citas consecutivas en la capital los días 6 y 7 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu donde podrán escucharse los temas más exitosos de su carrera, así como los que forman parte de su álbum más reciente ¡México por siempre!.

Dónde: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Cuándo: 6 y 7 de julio

6 y 7 de julio Más información y venta de entradas

Bruce Springsteen

El cantante, compositor y músico estadounidense Bruce Springsteen regresa a Madrid con tres conciertos el próximo mes de junio. Las actuaciones tendrán lugar los días 12, 14 y 17 en el Estadio Cívitas Metropolitano y contará con la participación de la legendaria banda The E Street Band. The Boss, como muchos le conocen, se encuentra inmerso en una gira europea que abarca un total de 22 estadios de renombre para celebrar su vuelta a los escenarios después de que suspendiera varios conciertos debido a problemas de salud.

Dónde: Cívitas Metropolitano

Cívitas Metropolitano Cuándo: 12, 14 y 17 de junio

12, 14 y 17 de junio Más información y venta de entradas

Depeche Mode

Después de actuar como cabezas de cartel en el Primavera Sound de Madrid el año pasado, la banda británica de música electrónica vuelve a la capital para ofrecer dos citas musicales los días 12 y 14 de marzo en el Wizink Center. El grupo traerá a la ciudad sus grandes éxitos de siempre y los más nuevos que incluye su decimoquinto y último disco Memento Mori.

Dónde: Wizink Center

Wizink Center Cuándo: 12 y 14 de marzo

12 y 14 de marzo Más información y venta de entradas

Metallica

Una de las bandas más legendarias de la historia de la música y del heavy metal regresa a los escenarios este año con una nueva gira y un nuevo disco. Metallica presentará el próximo mes de julio a sus fans madrileños el M72 World Tour y su álbum 72 Seasons. Una gira a nivel mundial que cuenta con una doble cita en el Estadio Cívitas Metropolitano los días 12 y 14 de julio donde han preparado dos noches llenas de música e irrepetibles en las que contarán con la colaboración de artistas como Death Punch o Architects.

Dónde: Cívitas Metropolitano

Cívitas Metropolitano Cuándo: 12 y 14 de julio

12 y 14 de julio Más información y venta de entradas

Los que ya han colgado el cartel de sold out

Aunque quedan meses para que se celebren la mayoría de conciertos, muchos ya han vendido todas sus entradas. Solo los más rápidos tendrán la fortuna de disfrutar de actuaciones como la de Karol G, que llenará tres veces el Bernabéu, o Taylor Swift, con una única para en la capital, que colgaron el cartel de sold out a los pocos minutos de abrir la venta de boletos. Ya no sacarán más fechas para Madrid este año, pero igualmente recopilamos algunos de ellos:

Karol G

La Bichota llega a Madrid el próximo mes de julio con tres citas que han revolucionado a sus fans españoles. La artista colombiana se ha postulado como una de las estrellas más destacadas del panorama urbano actual y su gran influencia ha tenido como resultado tres sold outs consecutivos en Madrid. Los conciertos tendrán lugar los días 20, 21 y 22 de julio en el nuevo Santiago Bernabéu como parte de su gira Mañana será bonito.

Con su último trabajo, Karol G se ha convertido en la primera mujer en debutar en el número uno de la lista Billboard 200 con un álbum en español. Además, en 2023 logró que su sencillo TQG, una colaboración con Shakira, entrara en el top 10 de las listas de Billboard Hot 100. No es de extrañar que consiguiera agotar las entradas en pocos minutos.

Dónde: Estadio Santigo Bernabéu

Estadio Santigo Bernabéu Cuándo: 20, 21 y 22 de julio

Taylor Swift

Posiblemente se trate del concierto más esperado del año en Madrid. La estrella del pop estadounidense más puntera de la actualidad ofrecerá una única actuación en España en 2024 y ha elegido la capital como sede para llevar a cabo su increíble espectáculo. La gira The Eras Tour, en la que repasa toda su trayectoria musical, llegará al Estadio Santiago Bernabéu el próximo 30 de mayo.

La cita es especial por varias razones: es su único concierto en España, es su segunda vez en Madrid desde 2011 y será la primera actuación del recién inaugurado Bernabéu. Solo 65.000 personas pudieron conseguir entradas para la que será la noche más especial de los swifties españoles. Se agotaron tan rápido que muchos fans tuvieron que comprar boletos para otros países, perderse The Eras Tour nunca fue una opción.

Dónde: Estadio Santiago Bernabéu

Estadio Santiago Bernabéu Cuándo: 30 de mayo

Laura Pausini

La artista italiana está de celebración. En 2023 cumplió 30 años sobre los escenarios y este 2024 quiere continuar llevando su música a todos los rincones del mundo como parte de su nueva gira internacional. Laura Pausini pisará el Wizink Center el 27 de enero con un concierto en el que interpretará sus mejores temas y ya no queda ninguna entrada.

Dónde: Wizink Center

Wizink Center Cuándo: 27 de enero

Estopa

El dúo formado por los hermanos Muñoz volverá a actuar en Madrid este verano. David y José confirmaron el pasado mes de noviembre que darán un concierto el próximo 22 de junio en el Cívitas Metropolitano, sede del Atlético de Madrid. Los hermanos agotaron las entradas a las pocas de horas de ponerse en venta, ya que la actuación forma parte de una nueva gira por el 25 aniversario de la banda, que empezó a hacer música en octubre de 1999.

Dónde: Cívitas Metropolitano

Cívitas Metropolitano Cuándo: 22 de junio

Andy y Lucas

Después de 20 años de carrera, el dúo formado por Andy y Lucas se despide de los escenarios con Nuestros últimos acordes, una gira en la que harán un recorrido por sus éxitos de siempre. La noticia de su retirada provocó un gran revuelo entre sus fans y no dudaron en agotar las entradas tan solo unos días después de ponerlas a la venta.

Dónde: Wizink Center

Wizink Center Cuándo: 13 de mayo

Aitana

La popular cantante fue la primera artista femenina española en anunciar una actuación en el renovado Santiago Bernabéu. Dará un concierto el próximo 28 de diciembre en el estadio como parte de la gira Alpha Tour con la que ya ha conquistado decenas de ciudades en España y Latinoamérica.

Su gran séquito de fans acabó con las entradas rápidamente, por lo que aquellos que se hayan quedado con las ganas de ver a la artista tendrán que esperar la confirmación de nuevas fechas.