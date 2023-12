Primeras confirmaciones de Noches del Botánico 2024 en Madrid: Passenger, Take That y Status Quo encabezan el cartel

Noches del Botánico ha anunciado el avance de cartel de su octava edición, que se celebrará entre el 7 de junio y el 27 de julio de 2024 en el Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. Entre las primeras confirmaciones destacan los nombres de Julieta Venegas, Mikel Izal, James Blunt o Passenger, entre muchos otros.

Los 16 artistas confirmados hasta el momento se suman al gran protagonista de la edición: Take That. La banda británica anunció su participación en el festival el pasado mes de octubre como parte de su vuelta a los escenarios y dentro de su nueva gira This Life On Tour.

A diferencia de otras ediciones, el ciclo de conciertos se ha adelantado al mes de diciembre para ofrecer un pequeño adelanto de cartel. En esta edición, artistas como Simple Minds o Lorena McKennitt repetirán la experiencia de actuar en el ciclo. También participarán Vulfpeck, que ofrecerá su única fecha en España, o Queens of the Stone Age. Además, el público podrá ver a artistas y grupos como PJ Harvey, Status Quo, Glen Hansard, James Blake o Toto.

El resto de la programación se desvelará a principios de 2024. La organización asegura que cada vez son más los artistas que eligen Noches del Botánico para celebrar los shows más especiales de su gira. La pasada edición reunió a más de 150.000 asistentes.

El equipo de Noches del Botánico ha avanzado que se encuentra trabajando en nuevas mejoras del recinto para conseguir su propósito de hacer del ciclo de conciertos el evento más experiencial y sostenible del verano en Madrid.

Las entradas para los primeros conciertos saldrán a la venta el próximo jueves, 14 de diciembre, a las 12.00 horas y se podrán adquirir, únicamente, en nochesdelbotanico.com y en los puntos de venta de El Corte Inglés.

Puedes consultar los nombres y fechas de los primeros conciertos confirmados aquí: