El festival 'Christmas by Starlite' reúne a grandes artistas esta Navidad en Madrid: fechas y programa de conciertos

El famoso festival abandona Marbella estas Navidades para visitar Madrid con una propuesta musical única. Christmas by Starlite tendrá lugar del 14 al 20 de diciembre en el Pabellón 12 del recinto ferial de Ifema y contará con las actuaciones de grandes estrellas internacionales y nacional como el músico británico Sting, Rod Stewart, Ricky Martin, Carlos Rivera, Lola Índigo, Manuel Turizo y Sebastián Yatra. Además, habrá dos DJ set de la mano de DJ Fedde Le Grand y Juan Magán.

La primera gran actuación del festival será la del reconocido músico británico Rod Stewart, que dará un concierto muy especial el jueves 14 de diciembre. A este le seguirá Sting, que actuará el viernes 15 de diciembre como parte de su aclamada gira mundial My Songs acompañado en escena por una banda de rock eléctrico y Joe Sumner como artista invitado. Sting ofrecerá al público un viaje por la música donde se podrán escuchar grandes éxitos como Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne, Demolition Man, Englishman In New York, Every Breath You Take y Message In A Bottle, entre muchos otros.

Ricky Martin se subirá al escenario el día 16 de diciembre con su nueva propuesta musical: Ricky Martin Sinfónico. Un espectáculo conformado por canciones que marcaron un antes y un después en la historia de la música latina en el que más de 60 músicos sinfónicos de la Orquesta de Málaga acompañarán al artista en escena.

El festival también acogerá las actuaciones de otros artistas pop y latinos internacionales como Carlos Rivera, Manuel Turizo y Sebastián Yatra, y nacionales como Lola Índigo. Además, el afamado productor, intérprete y DJ internacional Juan Magán, el rey del electro latino, revolucionará el festival con un espectáculo donde repasará sus grandes éxitos. El otro afterparty del festival correrá a cargo del DJ neerlandés Fedde le Grand, que actuará después de Ricky Martin.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la página web con un precio de salida de 30 euros. Puedes acceder a la compra a través de este enlace.

Consulta aquí la programación completa de Christmas by Starlite:

14 diciembre (21.30) - Rod Stewart

15 diciembre (22.00) - Sting

15 diciembre (afterparty) - Juan Magán

16 diciembre (21.30) - Ricky Martin

16 diciembre (02.00)- Fedde Le Grand

17 diciembre (21.30) - Manuel Turizo

18 diciembre (21.30) - Lola Índigo

19 diciembre (21.30) - Carlos Rivera

20 diciembre (21.30) - Sebastián Yatra