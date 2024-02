21 restaurantes con opciones veganas y vegetarianas en Madrid: una propuesta gastronómica por cada distrito

Si algo caracteriza a Madrid es su variada oferta gastronómica. Hay propuestas para todos los gustos, bolsillos y para todo tipo de opciones alimentarias como el veganismo. En un país como España, donde según el estudio The Green Revolution 2023 elaborado por Lantern el 9% de la población se considera flexitariana y hay más de 270.000 personas veganas, es casi una obligación incluir alternativas vegetales en la carta de cualquier restaurante. Hace unos años era muy raro toparse con establecimientos completamente veganos o vegetarianos, pero ahora, por suerte, hay multitud de opciones para que las personas que que no incluyen en su dieta alimentos de origen animal puedan disfrutar comiendo fuera de casa.

Y sí, es posible comer delicioso sin necesidad de comer carne, pescado o sus derivados, solo es necesario despojarse de los prejuicios y ver más allá. Si todavía piensas que ser vegano significa alimentarse única y exclusivamente de lechuga y verduras cocidas, estás completamente equivocado. La cocina vegana y vegetariana ha avanzado hasta el punto en el que es posible comerse un cocido madrileño o unas albóndigas en salsa 100% vegetales que podrían engañar a cualquier paladar.

Seas vegano o no, abre tu mente a este universo gastronómico todavía por descubrir y déjate sorprender con la increíble variedad de elaboraciones que hemos seleccionado. Desde recetas tradicionales a las más exóticas, pasando por la comida rápida o las tapas más castizas. La mayoría de propuestas se concentran en las zonas más céntricas de la capital, pero en Hoy Se Sale hemos ampliado el foco al resto de distritos de la ciudad. Recopilamos 21 restaurantes con opciones veganas o vegetarianas en Madrid:

Plantamientos en Arganzuela

En el Mercado de Santa María de la Cabeza se encuentra un restaurante vegano que levanta pasiones en Arganzuela. Sirven comida vegana casera, la típica de cualquier puesto de mercado, pero con ingredientes 100% vegetales. Plantamientos abrió sus puertas en diciembre de 2021 y en muy poco tiempo se hizo con un buen puñado de clientes habituales que se sorprendieron al toparse con un restaurante de estas características en el mercado del barrio.

Su carta se compone de una gran variedad de platos veganos que recuerdan a la comida de cuchara de toda la vida. Todo está hecho con productos locales y estacionales y el menú va cambiando dependiendo de la temporada. El gazpacho, las cremas de verduras, los potajes, el pisto, las ensaladas o las sopas son imprescindibles en Plantamientos. Además, buena parte de sus platos no llevan gluten, por lo que también es una gran opción para celiacos.

Dónde: Plaza de Santa María de la Cabeza, 41 (Metro Palos de la Frontera, L3)

Kathmandu Tandoori House en Barajas

Comer vegano o vegetariano no significa tener que renunciar a disfrutar de la gastronomía de otros países. Nepal, al igual que India, es un país donde gran parte de sus platos no llevan carne y gran parte de la población lleva una dieta vegana. Es una suerte que Barajas tenga uno de los mejores restaurantes nepalíes de Madrid y que, además, su carta esté repleta de opciones vegetales. En Kathmandu Tandoori House sirven un curry increíble en todas sus variedades y las cantidades son muy contundentes. El arroz especiado y el pan Naan también son imprescindibles, aunque este último no es apto para veganos, ya que suele llevar derivados lácteos como queso o yogur. Además, si eres amante del picante, sus salsas te encantarán.

Dónde: Calle Acuario, 11 (Metro Barajas, L8)l

Vegania en Carabanchel

Vegania es uno de esos restaurantes en los que hay de todo: tapas, hamburguesas, ensaladas y hasta una importante variedad de platos internacionales como el kebab, la salsa griega o las gyozas. Entre sus especialidades se encuentran la paella (o el arroz con cosas para los ofendidos). Hay mixta, marinera, de “no pollo” y de setas. Las hamburguesas también tienen mucho éxito en este restaurante con hasta seis variedades. Si te apetece un tapeo rápido con unas cañas, también hay para elegir. Bravas, que nunca fallan, croquetas, tequeños, “calamares” o nuggets de “no pollo”. Si te queda hueco para el postre, prueba una de sus tardas, la cheesfake con salsa de frutos rojos siempre es un acierto.

Dónde: Calle de Nuestra Señora de la Luz, 62 (Metro Eugenia de Montijo, L5)

La Regina en Chamartín

En La Regina de Chamartín ofrecen uno de los mejores menús del día vegetarianos. Aunque incluyen alguna que otra opción veggie, la mayoría de los platos llevan huevo o derivados lácteos. El menú del día tiene un precio de 12 euros e incluye primero, segundo y postre. Para ir abriendo boca siempre hay alguna que otra ensalada o revuelto y platos más elaborados para el principal como lasaña, rissoto o algún plato de cuchara. Sin duda, La Regina es la mejor opción cuando buscas comer bien y por un precio asequible.

Dónde: Calle del Corazón de María, 57 (Metro Alfonso XIII, L4)

Hakuna Matata en Chamberí

En este restaurante de Chamberí aplican por completo lo que decía la canción de El Rey León, “hakuna matata, vive y deja vivir”. En ocasiones, las personas que no son veganas o vegetarianas no terminan de entender por qué este tipo de alimentación es tan lícita como otra cualquier y critican la manera de “imitar” platos que originalmente lleva carne sin saber que escoger esta dieta tiene más que ver con el amor por los animales que con los gustos personales. Por eso, en Hakuna Matata se esfuerzan por ofrecer platos que recuerden a los de siempre sin renunciar al sabor y respetando el mundo animal.

¿Echas de menos el cachopo? En este restaurante de Chamberí puedes comerlo en su versión vegana con carne vegetal a base guisantes, trigo y remolacha, relleno de Sinjamón y queso vegano azul y ahumado, con pimientos y patatas. Su NoesCordero con patata panadera y pera salteada tampoco deja indiferente a nadie, por no hablar de su arroz a la catalana con “butifarra”. La mejor crítica para este restaurante es la de personas no veganas, que aseguran que sus platos hacen dudar a cualquiera de que lo que están comiendo no es carne.

Dónde: Calle de Galileo, 12 (Metro Bilbao, L1 y L4)

Distrito Vegano en Centro

De los más famosos de Madrid. Es posible que hayas oído hablar de ellos en alguna ocasión. Fueron de los primeros en elaborar un cocido madrileño completo a base de vegetales, además de contar con una carta inmensa de opciones veggies. Su chef, Pablo Donoso reinventó el concepto de la comida vegana en 2022 con su original apuesta por la unión del street food y el comfort food, que materializó en un amplio y luminoso restaurante que se ha convertido en uno de los veganos de referencia en la capital. Su objetivo es veganizar la cocina de siempre española e internacional, con platos como el chorizo al cava, la calabaza asada al Chardonnay, las patatas al vegabrales o el ramen. Además de la comida, el local es otro de sus puntos fuertes. En un imponente enclave plagado de elementos naturales, techos vegetales y una cuidada decoración a la que no le falta detalle, se sirve una deliciosa comida 100% vegetal que nunca deja de sorprender.

Dónde: Calle del Conde de Romanones, 10 (Metro Tirso de Molina, L1)

Fu Li Tu en Ciudad Lineal

La comida asiática cuenta con una importante variedad de platos veganos y vegetarianos que se comen habitualmente. De hecho, el tofu, uno de los productos más consumidos por personas veggies, se utiliza en numerosos platos típicos chinos y japoneses. El restaurante Fu Li Tu no es estrictamente vegano ni vegetariano, pero tiene una carta especial con opciones sin carne ni derivados de origen animal. Entre los platos más famosos se encuentran el wok de tofu con fideos, los salteados de verduras y setas, el tataki de tofu, las samosas o el ceviche de aguacate. Además, si tienes pensado darte un buen festín, cuentan con menús para más de dos personas por 20 y 25 euros que incluyen una selección contundente de sus especialidades vegetarianas con postre incluido.

Dónde: Calle de Caleruega, 7 (Metro Pinar de Chamartín, L1 y L4)

Crudo Poké Bowl en Fuencarral-El Pardo

Los poke bowls se han convertido en todo un fenómeno. De origen hawaiano, se han popularizado enormemente en los últimos años. Han abierto numerosos establecimientos que sirven este tipo de platos por toda la ciudad, pero los más famosos son los de Crudo y el distrito de Fuencarral-El Pardo tiene uno de ellos. El poke es una ensalada con base de arroz, originariamente de pescado crudo, servida como aperitivo o plato principal en la cocina hawaiana, aunque es posible veganizar la receta quitando el producto animal y sustituyéndolo por aguacate, mango y otros vegetales. Lo más interesante de Crudo es que puedes elegir la combinación que tú prefieras, por lo que tú decides los ingredientes y la cantidad de cada uno que deseas. Por tan solo 13,90 euros puedes customizar tu poke mediano y elegir entre dos bases, una proteína, seis toppings, una semilla y una salsa.

Dónde: Avenida de Betanzos, 33 (Metro Peñagrande, L7)

Lamucca en Hortaleza

Las parrilladas son más que un tipo de comida, son la ocasión perfecta para sentarse alrededor de la mesa y compartir un buen momento entre amigos. En Lamucca ofrecen esta experiencia en su restaurante de Hortaleza, donde además de servir una comida deliciosa, apuestan por un estilo de vida ecológica y comprometida. Su cocina está abierta todo el día y sirven brunch los fines de semana y festivos. En su carta, hay alternativas tanto veganas como vegetarianas, siempre bajo la premisa de respetar al máximo la calidad y el origen de la materia prima. Además cuentan una exclusiva oferta de alcoholes, refrescos, cervezas y vinos orgánicos. Entre sus platos destacan las pizzas y las hamburguesas, además de sus parrilladas de verduras ecológicas y sus postres caseros que ponen la guinda perfecta a esta gran experiencia gastronómica.

Dónde: Avenida de los Andes, 25 (Metro Feria de Madrid, L8)

Sana Vegetariana en Latina

Menos siempre es más y en Sana Vegetariana han hecho de este dicho su lema. Este restaurante del distrito de Latina destaca por su sencillez, consiguen hacer sentir en casa a cualquiera sin una ostentosa decoración y en un pequeño y coqueto local. Sirven menú del día por el módico precio de 9,50 euros y por las mañanas ofrecen desayunos desde dos euros. Es un bar de barrio con platos abundantes y sabrosos. Sus clientes destacan la calidad/precio de sus comida y consideran que aunque no seas vegetariano merece la pena ir y probar algo diferente. El menú es muy completo e incluye platos son carne y pescado para aquellos que todavía no han dado el paso de hacerse vegetarianos. Sus wraps por cuatro euros son una de sus especialidades y si prefieres tomar unas tapas en la barra, las bravas y los pinchos nunca fallan.

Dónde: Paseo de Extremadura, 4 (Metro Puerta del Ángel, L6)

Punto Vegano en Moncloa-Aravaca

Comida casera vegana, esa es la definición perfecta de este restaurante de Moncloa. En su carta se encuentran platos como albóndigas, ensaladilla rusa, pasta, pad thai o hamburguesas. También cuentan con un menú diario de martes a viernes por 12,90 euros que incluye, primero, segundo, postre, bebida y pan. Siempre es posible comer alguna crema de verduras o un plato de cuchara como sus famosas lentejas, que las comes o las dejas. En repostería también andan sobrados, así que es obligatorio dejar hueco para el postre. La tarta de queso es deliciosa. Además, puedes beber todas las jarras de agua con limón que desees, son ilimitadas y entran de maravilla para acompañar cualquier de sus platos.

Dónde: Calle de Luisa Fernanda, 27 (Metro Ventura Rodríguez, L3)

The Irish Temple en Moratalaz

Puede parecer una exageración, pero en The Irish Temple tienen más de 120 variedades de cerveza. Todo un lugar de referencia para los veganos de Moratalaz que adoran esta bebida a base de cebada. Además, cuentan con una amplia carta vegana en la que ofrecen hasta 12 platos 100% vegetales como los aros de cebolla, los nachos y su especialidad, las hamburguesas y los perritos calientes. Como buen restaurante americano, la comida es muy contundente. Deja un hueco para el postre y prueba su apple pie, una tarta de manzana y caramelo acompañada de helado vegano de mango. El broche de oro a una buena cena y sus correspondientes cervezas.

Dónde: Avenida de Moratalaz, 123 (Metro Vinateros, L9)

La Bombonera en Puente de Vallecas

La Bombonera es el típico bar de Vallecas en el que te hacen sentir como en casa. Sus dueños se preocupan por ofrecer a los clientes esa sensación de hogar y familia poniendo mucho cariño a sus platos y con precios muy asequibles. Lo mejor de La Bombonera son sus tapas, hay una gran variedad y muchas de ellas son veganas o vegetarianas. Es el lugar perfecto para ir a tomar algo con amigos y disfrutar de un buen rato comiendo y jugando a juegos de mesa. Acogedor, con buena música y un personal muy amable. Sus bravas son famosas en el barrio, no dejes de pedirlas.

Dónde: Calle del Monte Perdido, 148 (Metro Nueva Numancia, L1)

Cookaluzka en Retiro

El mejor restaurante vegano de Madrid en 2023. No es un título inventado, según Restaurant Guru Cookaluzka no tiene rival en la capital. Ubicado en el distrito de Retiro, ofrece una comida basada en la consciencia de los animales, la naturaleza y el intercambio cultural a través del alimento. Enraizada fuertemente con la gastronomía venezolana e italiana, la chef de este restaurante combina sabores intercontinentales con sorprendente creatividad, fusión y originalidad.

Además de su delicioso menú, sirven desayunos cada mañana y se puede elegir entre una gran variedad de tostas tradicionales, con aguacate, de plátano con nueces y muchas más. Si buscas salir a comer con niños, este es tu lugar. Tienen una carta especial para los más pequeños con opciones menos elaboradas como hamburguesas, albóndigas o nuggets para disfrutar en familia de una deliciosa comida.

Dónde: Calle de Lira, 8 (Metro Conde de Casal, L6)

El Perro Gamberro en Salamanca

Su dueña, Virginia, abrió este restaurante con la intención de crear versiones de comida tradicional sin utilizar ni un solo ápice de productos cárnicos. Devolver la ilusión por salir fuera a comer y disfrutar sin tener que acudir a la típica ensalada fue lo que motivó a esta joven a lanzarse a la aventura y crear un espacio seguro para todos los veganos. Desde entonces, El Perro Gamberro se ha convertido en un lugar de referencia para las personas veggies. Gracias a este restaurante muchas personas han podido volver a comer sus platos favoritos como ensaladilla rusa, chorizo, cocido o croquetas. Su menú de 15 euros es una gran opción para cualquier mediodía.

Dónde: Calle de Benito de Castro, 4 (Metro Manuel Becerra L2 y L6)

Bar La Pascuala en San Blas-Canillejas

Este bar del barrio de Simancas es toda una eminencia, no solo para veganos y vegetarianos, si no para todos sus vecinos. Entre sus platos estrella se encuentran los macarrones con queso y chorizo vegano, el falso cerdo agridulce, las hamburguesas o su paella vegetal con champiñones. Es el típico bar acogedor de barrio en el que se puede disfrutar de una agradable comida en un ambiente tranquilo y familiar. Tienen terraza para los días de sol y una gran variedad de productos. Las tartas también son uno de sus puntos fuertes, las preparan por encargo y cuentan con versiones veganas y vegetarianas de la mayoría de ellas.

Dónde: Calle de Arrozal, 4 (Metro San Blas, L7)

Ceres en Tetuán

En el barrio de Cuatro Caminos se encuentra este restaurante vegetariano, todo un icono en Tetuán. Es sencillo, con una carta de comida casera y un menú muy económico. Entre sus especialidades destacan las albóndigas de tofu, las croquetas vegetarianas y las ensaladas, que lejos de ser únicamente lechuga y brotes verdes, llevan de todo. Su menú tiene un precio de 10 euros e incluye una interesante variedad de platos que va cambiando según el día de la semana. Además, muchos de sus platos están elaborados con frutas y verduras de su propia huerta, lo que incrementa el sabor y la calidad de toda la comida que sirven. Si te quieres llevar algo a casa, cuentan con una tienda de productos naturales y ecológicos donde venden sus propios huevos, conservas y otros alimentos.

Dónde: Calle Topete, 32 (Metro Estrecho, L1)

Sanchi Tea & Zazas Cake en Usera

Usera se ha convertido en el barrio asiático de Madrid. No solo hay establecimientos chinos, también algún que otro japonés o coreano. Más allá de los típicos restaurantes de comida china, también han abierto algunas cafeterías especializadas en bubble tea y tartas. Sanchi Tea es una de ellas y está triunfando. Es un establecimiento muy auténtico que parece sacado de cualquier drama coreano. Con una decoración kawaii y una amplia carta de bebidas y dulces, se ha convertido en un local de referencia en Usera. Aunque no están especializados en productos veganos, la mayoría de sus tés son veggies ya que están hechos con leche de soja, de coco o de avena. Los precios rondan los seis euros y es una gran opción para una merienda diferente y deliciosa.

Dónde: Calle de Nicolás Sánchez, 23 (Metro Usera, L6)

Philo Birrobar en Vicálvaro

Otros expertos en la birra. ¿Te has imaginado alguna vez tomar una cerveza con sabor a paparajote? Seguro que más de un murciano lo ha pensado alguna vez. Los dueños se encargan de explicarte todas las variedades de cerveza con las que cuentan, te será complicado elegir. Para acompañarlas hay opciones veganas y vegetarianas como hamburguesas o pizzas. Además, son dog friendly, por lo que los peludos son más que bienvenidos en este local de Vicálvaro. Buena música, buena comida y mejor bebida. ¿Qué más se puede pedir?

Dónde: Calle Virgen de la Antigua, 6 (Metro Vicálvaro, L9)

Amordmadre Villa de Vallecas

Un paraíso de la comida mediterránea en Vallecas. En Amordmadre, haciendo justicia a su nombre, ponen mucho cariño en sus platos para brindar una increíble experiencia gastronómica a sus comensales. Se definen como un espacio gastronómico contemporáneo, con base en la cocina tradicional mediterránea, revisada, actualizada y fusionada con lo mejor de cada cultura, ya sea Corea, Brasil, Japón, México, Portugal o Argentina. Cuentan con multitud de opciones veganas y vegetarianas como ensaladas, tempuras o empanadillas. Sus postres vegetarianos son para chuparse los dedos, sobre todo su tiramisú. El precio es algo más elevado, aunque la calidad es también superior, por lo que merece la pena pagar algo más y disfrutar de un buen festín.

Dónde: Calle de la Sierra de Palomeras, 40 (Metro Congosto, L1)

Trujillo Burger en Villaverde

En Trujillo son expertos en hamburguesas y, entre su extensa carta de burgers de vaca, cuentan con dos opciones veganas y dos opciones vegetarianas. Llevan de todo: cheddar vegano, salsa barbacoa, pico de gallo, aros de cebolla y hasta jalapeños. Estas hamburguesas son de las mejores de la capital y no tienen nada que envidiar a las que contienen carne. Para compartir, sus aros de cebolla, las patatas gajo o sus tequeños vegetarianos son la mejor opción. La carta de postres no incluye todavía ninguna opción vegana, pero los vegetarianos pueden disfrutar de la tarta de oreo, el brownie o la tarta de queso (obligatorio probarla).

Dónde: Calle Estefanita, 64 (Cercanías San Cristóbal de los Ángeles, C3)

