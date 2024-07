Els hotelers de Mallorca denuncien “accions vandàliques” durant la manifestació contra el turisme massiu però diuen que hi va haver un “respecte majoritari”

La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha alertat de determinades “accions vandàliques” en establiments turístics durant el desenvolupament de la manifestació d'aquest diumenge, organitzada per la plataforma 'Menys turisme, més vida', encara que admeten que hi va haver un “respecte majoritari” per part dels manifestants.

Així ho ha assegurat aquest dilluns la vicepresidenta executiva de la FEHM, María José Aguiló, que s'ha referit a alguns incidents com pintades a façanes d'hotels o al llançament d'aigua a turistes que estaven asseguts a la zona de plaça de Cort. No obstant això, Aguiló ha admès que aquests actes es van produir al voltant d'una manifestació “pacífica”, per part de persones que “aprofita el paraigua” d'aquest tipus de protestes.

Així mateix, ha recalcat que des de la FEHM ja treballen en algunes de les qüestions que ha reivindicat aquesta marxa, com els aspectes laborals, de sostenibilitat i mobilitat, i ha apuntat que els hotelers de Mallorca intenten orientar la seva oferta al valor a vegada del volum.

Per tant, Aguiló ha assenyalat que “coincideixen” en la detecció dels problemes i ara s'haurà de veure l'“adopció de mesures i solucions” per gestionar els fluxos turístics i “millorar la convivència de l'activitat turística a la destinació”.

En aquest sentit, ha mostrat el seu “respecte” per les manifestacions que “es portin dins d'una normalitat” malgrat que ha recalcat que “la llibertat acaba on comença la d'altres”, i ha incidit que “no són de rebut” alguns comportaments cap als turistes o hotels que “han patit vandalisme”.

Alhora, ha posat l'accent sobre determinades qüestions que, a parer seu, s'haurien de tractar com el creixement demogràfic, la capacitat de les infraestructures de les illes o el “creixement exponencial” del lloguer turístic als edificis d'habitatges plurifamiliars, que és una “font de problemes” perquè els residents puguin accedir a l'habitatge.

“Efectes dissuasius” als mercats emissors

Consultada pels efectes que la manifestació pugui haver tingut en mercats emissors, Aguiló ha al·legat que aquests són “sensibles” a la “bona o mala acollida” que puguin tenir, però ha subratllat que aquestes protestes no són una cosa específica de Mallorca, sinó que s'ha estès a l'àmbit europeu.

“S'ha de tenir en compte que l'acció pot tenir una reacció i pot tenir uns efectes dissuasius als mercats emissors que no són desitjables”, ha insistit.