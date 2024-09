L'Ajuntament d'Andratx aprova un any més la línia de subvencions mediambientals

L'Ajuntament d'Andratx ha aprovat un any més la línia de subvencions mediambientals destinades a projectes mediambientals i sostenibles realitzats per les associacions del municipi. Amb aquesta línia de subvencions se cerca promoure l'educació ambiental, la conservació d'espais naturals, el benestar animal i la sostenibilitat.

La partida pressupostària destinada a aquesta línia de subvencions és de 20 mil euros. Les associacions del municipi hauran de presentar un projecte sostenible que tingui com a objectiu millorar el medi ambient dels diferents nuclis del municipi d'Andratx.

Enguany com a novetat, hi podran participar la Confraria de Pescadors del Port d'Andratx i la Cooperativa Agrícola, els quals podran presentar projectes enfocats tant a tallers formatius que es duran a terme als centres escolars per conscienciar i donar a conèixer als més petits la feina i la importància dels productes de km0; així com tallers de formació i divulgació de la feina diària que duen a terme.

Des de l'Ajuntament és el segon any que es treu aquesta línia de subvencions amb l'objectiu de seguir conscienciant als veïns de la importància que té tenir cura amb el medi ambient i fer d'Andratx un municipi sostenible. A més, educar mediambientalment a la societat és primordial desde que són petits perquè puguin créixer conscienciats amb les bones pràctiques.