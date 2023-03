Toni Nadal fue, durante 27 años, el hombre más influyente en la trayectoria de Rafa Nadal y su papel fue crucial en la consecución de los mayores éxitos cosechados por el tenista mallorquín. El palmarés de éste lo avala: 76 torneos a sus espaldas, 16 de ellos Grand Slam (diez Roland Garros, tres US Open, dos Wimbledon y un Abierto de Australia). Medalla de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo, se convirtió en uno de los entrenadores más laureados de la historia de la raqueta española, compaginando el deporte con los negocios inmobiliarios, y ahora ha decidido dar el salto a la política tras ser fichado por el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, para la nueva fundación del partido.

Volcado en la capacitación deportiva de su sobrino desde que éste tenía cuatro años, Antonio Nadal Homar (Manacor, 22 de febrero de 1961) tuvo claro que, entre otros valores, quería inculcarle los del trabajo diario, el esfuerzo, la mejora constante y, sobre todo, una gestión eficaz de la adversidad. “Me he basado desde siempre en unos principios universales que han funcionado toda la vida y, por tanto, para mí han sido siempre los más lógicos. Mi forma de trabajar es simple y sencilla. No soy dueño de grandes teorías ni ejecutor de muchas complicaciones”, asevera, de hecho, en su libro Todo se aprende a entrenar.

Hermano del que fuese centrocampista y defensa del RCD Mallorca, del FC Barcelona y de la Selección Española, Toni Nadal se sacó el título de entrenador con 21 años y regresó a la isla, compatibilizando esta actividad con los estudios de derecho. Fue en esa época cuando empezó a dar clases de tenis “de forma bastante casual”, como recuerda en su autobiografía. “Mi máximo objetivo era perder tiempo, o sea, seguir matriculado en la universidad, para tener una reducción en el servicio militar, que, finalmente, debido a un cambio de normativa en el último momento, no pude disfrutar. Pronto me di cuenta de que esta casualidad me gustaba y pasé de dar clases a alemanes y a suizos con segunda residencia en Mallorca a trabajar en el Tenis Club Manacor con niños”, explica.

El anhelo de tener un pupilo profesional

Al cabo de un tiempo, se convirtió en el director de la escuela y comenzó a fraguarse en él el anhelo de tener algún día un pupilo que pudiera dedicarse profesionalmente al tenis, como acabó sucediendo con su sobrino. Desde los inicios, Toni Nadal permaneció tanto en las buenas como en las malas al lado del tenista. Con once años, Rafa se hacía con el título nacional sub-12 de España. “Durante toda la trayectoria deportiva de Rafael hemos trabajado más o menos igual. Su vida se ha complicado mucho a medida que ha ido cosechando éxitos profesionales, pero nuestro trabajo es básicamente el mismo que el que hacíamos cuando era niño. Sólo hemos ido cambiando pequeños matices y nos hemos ido adaptando poco a poco a las circunstancias”, confiesa.

A lo largo de su trayectoria no apartó ni un segundo su mirada de Rafa Nadal y de la forma de desenvolverse sobre la pista, hasta el punto de reconocer que es “muy duro”, tanto “de palabra” como “en presencia”. “Siempre me he ocupado de que Rafael sintiera mi apremio en la pista. Cuando estamos entrenando, aún a día de hoy, me coloco muy cerca de él porque quiero que sienta mi presión. Le corrijo continuamente, y pocas veces me doy por satisfecho, aunque lo esté”, reconocía en su libro, publicado en 2015.

Asegura, además, haber sido “meticuloso hasta hartar” a su sobrino “con todo tipo de menudencias”, lo que le ha valido la fama “de exagerado, de maniático, de intransigente y de peculiar”. “Pero es que las menudencias suman y crecen hasta que dejan de serlo. Hoy en día, los chicos anónimos, frecuentemente, están acostumbrados a ser el centro del mundo; los que triunfan un poco lo son casi siempre. La tendencia es darles siempre la razón, escoltarlos, cederles el mejor sitio en el coche, en el restaurante, en el sofá, ir adonde les apetece. Yo soy de la opinión de que este tipo de actuaciones son poco aconsejables y que no le hacen ningún favor al que recibe el trato especial”.

Rafa Nadal Academy

En 2017, Nadal dejó de ser entrenador del considerado mejor tenista español de todos los tiempos y se volcó en la Rafa Nadal Academy, fundada en 2016 con el patrocinio de Movistar con miras a convertirse en referente en formación y perfeccionamiento de tenis. El macrocomplejo no ha estado exento de polémica, sobre todo cuando en 2018 se aprobó la agilización de los trámites para la ampliación del centro deportivo incluyéndose para ello una enmienda a la ley balear de vivienda. Este hecho provocó la confrontación entre los partidos que conforman el actual equipo de gobierno: el PSIB, a pesar del rechazo por parte de Podem, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, votó a favor de la conocida como 'enmienda Nadal' junto a PP, Cs y El PI. De inmediato, Rafa Nadal negó haber recibido un trato de favor.

Casado con la mallorquina Joana María Vives, con quien tiene tres hijos, Toni Nadal ha ofrecido, al margen de su trabajo como preparador deportivo, múltiples charlas y conferencias dirigidas a entrenadores, jóvenes y empresas. Asimismo, gestiona la empresa Tenis Invest, cuyo objeto social está dedicado a la adquisición, enajenación y cesión de bienes de equipo, maquinaria y utillaje, según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).

Reconocimientos

En cuanto a los reconocimientos obtenidos durante su trayectoria, Toni Nadal fue galardonado en 2007 con la Medalla de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo, concedida por el Consejo Superior de Deportes de España. Asimismo, en 2008 el Consell de Mallorca le otorgó el Premi Jaume II por su labor como entrenador, educador, formador e inspirador de los éxitos de su sobrino. Dos años después, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le dio en mano el premio Siete Estrellas en la categoría 'Fomento de los valores deportivos'.

Ahora, el empresario emprende un nuevo camino de la mano de Feijóo, quien “valora especialmente su amplia experiencia en la gestión deportiva y su firme defensa de los valores de esfuerzo y capacidad”, como asegura sobre Nadal la nota de prensa del PP en la que anuncia la nueva incorporación. “Toni Nadal siempre ha considerado que en la formación de cualquier deportista es fundamental trabajar tres aspectos: el trabajo técnico, la formación del carácter y la formación en valores. Este último ámbito es de especial relevancia para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo”, zanja el escrito.