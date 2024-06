Más de 1.000 personas mueren en una peregrinación a La Meca marcada por el calor extremo

Más de 1.000 personas han fallecido en el peregrinaje de este año a La Meca, uno de los cinco pilares del Islam, marcado por el calor extremo con temperaturas superiores a los 50 grados. Más de la mitad de las víctimas eran viajeros que no se habían registrado.

Unos 10 países han informado de 1.081 fallecimientos durante el peregrinaje, según informa la agencia de noticias France-Presse. La fecha del peregrinaje está marcada por el calendario lunar y este año ha coincidido con el tórrido verano saudí.

Muchos de los peregrinos no registrados no pueden permitirse pagar el a menudo costoso permiso oficial. Sin estos permisos no pueden entrar a los espacios con aire acondicionado preparados por las autoridades para los 1,8 millones de viajeros autorizados de este año.

Un diplomático árabe ha informado a la prensa que de los 658 egipcios fallecidos, 630 son peregrinos no registrados. El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, ha ordenado la creación de una “célula de crisis” para seguir el tema, pero la cantidad de viajeros no registrados complica las labores de rastreo.

Pakistán, por ejemplo, ha informado de 58 muertes e Indonesia, 183 (comparado con las 313 que murieron el año pasado). Malasia, India, Jordania, Irán, Senegal, Túnez, Sudán y el Kurdistán iraquí también han confirmado muertes. Arabia Saudí no ha dado información oficial sobre el número de muertos.