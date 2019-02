Borrell asegura que España "en ningún caso apoyaría" una intervención militar en Venezuela

Los principales países de la Unión Europea –una docena– ya reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, en tanto que el presidente Nicolás Maduro no ha convocado elecciones en el plazo dado de ocho días.

Pero, ¿ahora qué? "Hay que esperar, no soy adivino", despeja el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en Bruselas, a donde ha ido a una reunión con la Liga Árabe en cuya agenda no estaban los derechos humanos ni la democratización de la región.

¿Qué opina España de una intervención militar en Venezuela, que no descarta el Gobierno de Donald Trump? "Para nosotros, tanto España como la UE, las intervenciones armadas están excluidas y en ningún caso las apoyaríamos".

Otra incógnita a partir de hoy es qué pasará con los embajadores del Gobierno venezolano en los países donde ya se reconoce a otro líder, Guaidó, en lugar de Nicolás Maduro. "No sé qué va a pasar, hay que esperar, aún hay que esperar".

España, Alemania, Reino Unido, Francia Austria, Letonia, Dinamarca, Lituania, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Portugal han reconocido este lunes a Guaidó.

Media hora antes, había hecho lo propio el Gobierno de Emmanuel Macron: "Consideramos que hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuya legitimidad está perfectamente reconocida, está habilitado para convocar elecciones presidenciales", indicó el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en una entrevista a la emisora pública France Inter recogida por la agencia Efe.

En la misma línea se han expresado el canciller austriaco, Sebastian Kurz.

El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha afirmado, por su parte: "El Reino Unido, junto con sus aliados, reconoce a Guaidó como presidente interino constitucional".

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis