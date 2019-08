Jeremy Corbyn pide a los partidos que le apoyen para ser primer ministro británico y evitar un Brexit sin acuerdo

El líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, ha instado al resto de partidos a que apoyen una moción de censura contra el primer ministro, Boris Johnson, y le conviertan a él en jefe del Gobierno del Reino Unido para evitar un Brexit sin acuerdo.

En el caso de que su plan, detallado en una carta publicada en Twitter y enviada a diferentes líderes británicos, saliera adelante, Corbyn dice que retrasaría el Brexit o salida del país de la Unión Europea (UE), convocaría elecciones e incluso plantearía otro referéndum.

"Tras salir adelante la moción de confianza, yo, como líder de la oposición, buscaría el apoyo del Parlamento para un Gobierno temporal con el objetivo de convocar elecciones y conseguir la necesaria extensión del artículo 50" del tratado de la Unión Europea, ha escrito Corbyn.

I've written to the leaders of other political parties and senior backbenchers from across Parliament to lay out my plan to stop a disastrous No Deal Brexit and let the people decide the future of our country. pic.twitter.com/Jz1MjXCrqk