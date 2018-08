El senador estadounidense John McCain suspende el tratamiento de su cáncer cerebral

El senador republicano estadounidense John McCain ha decidido suspender el tratamiento de su cáncer cerebral, que lo ha alejado de la política en los últimos meses, informó hoy su familia.

"El pasado verano, el senador John McCain compartió con los estadounidenses la noticia que nuestra familia ya sabíamos: había sido diagnosticado con un glioblastoma agresivo y el pronóstico era serio", ha señalado la familia en un comunicado.

"Durante este año, ha sobrepasado sus expectativas de supervivencia. Pero el avance de la enfermedad y el avance inexorable de la edad hacen su veredicto. Con su fuerza de voluntad habitual, ahora ha optado por interrumpir el tratamiento médico", continúa el texto.

I love my husband with all of my heart. God bless everyone who has cared for my husband along this journey. pic.twitter.com/v27sEbboii