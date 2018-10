Dos eurodiputadas de Podemos anuncian que no se presentarán a las primarias para las elecciones europeas

Las eurodiputadas Lola Sánchez y Estefanía Torres han anunciado este domingo que no se presentarán a las primarias de la formación de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo, pero agotarán los meses que todavía quedan de legislatura en Bruselas. Sánchez ha comunicado también su dimisión de la ejecutiva de Podemos en la Región de Murcia.

Ambas lo han hecho público a través de cartas en sus redes sociales. Lola Sánchez reconoce en el documento, adelantado por Público, que no encuentra "la energía e ilusión necesarias para afrontar un proceso interno" y "anhela" retomar la vida que ha "aplazado".

"Durante estos años, todas nos hemos dejado por el camino aspectos esenciales de nuestras vidas, con un coste a nivel físico, psicológico y familiar bastante alto. A nivel personal, no encuentro la energía e ilusión necesarias como para afrontar un proceso interno y una campaña electoral, y anhelo retomar una vida que he aplazado para ser cargo público europeo", explica.

He escrito estas difíciles líneas para ofreceros la sinceridad y transparencia que entre compañeras nos debemos.



Con esta carta, anuncio que no me presentaré a las primarias de las elecciones europeas y mi dimisión de la ejecutiva de Podemos en la Región de Murcia. pic.twitter.com/ydyIzNUYQi — Lola Sánchez Caldentey (@LolaPodemos) 14 de octubre de 2018

En el documento, Lola Sánchez aclara que tampoco tiene intención de presentarte ni participar en el proceso interno de las primarias autonómicas y locales en la Región de Murcia y abandona su puesto en el Consejo Ciudadano, así como en la ejecutiva. "Aunque abandone la primera línea, no significa que abandone Podemos. Por eso, terminaré los meses que quedan de legislatura en Bruselas con mi compromiso político intacto", añade Sánchez en su carta, en la que repasa también su inicio en la formación.

Estefanía Torres también ha publicado un anuncio en Facebook en el que explica que no se presentará en ninguna candidatura de ninguno de los niveles institucionales: "Es hora de retomar mi tesis doctoral y volver a la vida que un día dejé para dedicarme en cuerpo y alma a este proyecto en el que he creído con todas mis ganas y por el que he trabajado y me he comprometido a más no poder".

Ambas finalizan sus cartas de la misma forma: "Nos vemos en las calles". A lo que Sánchez añade: "Y, sobre todo, en los pueblos. Queda mucho por hacer".