Millones de sobornos a autoridades internacionales y asesinatos: las revelaciones del juicio de 'El Chapo'

Este lunes reinician las audiencias del juicio de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, en una corte de Nueva York.

En la primera semana del proceso su abogado y testigos han declarado ante la Corte una serie de revelaciones sobre a qué autoridades sobornaron y cuánto solían pagarles, así como las guerras entre carteles y el ascenso de Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo' en las organizaciones criminales.

A las sesiones del juicio contra el narcotraficante ha asistido su esposa, Emma Coronel, quien ha atrapado la mirada de los medios y ha llegado a tomarse selfies con fans al salir de la Corte.

Extraditado a Estados Unidos un día antes del inicio del gobierno de Donald Trump, El Chapo Guzmán, de 61 años, es acusado de enviar más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante un cuarto de siglo. Su proceso durará más de cuatro meses. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

Este lunes se espera que se lleve a cabo el contrainterrogatorio por parte de la defensa a los testigos claves del proceso.

En el primer día del juicio, el abogado del capo mexicano, Jeffrey Lichtman, aseguró que el Cartel de Sinaloa pagó cientos de millones de dólares en sobornos al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor Felipe Calderón.

“La verdad es que El Chapo no controlaba nada, Mayo Zambada lo hacía”, dijo Lichtman. Zambada ha pagado “al actual y al anterior presidente de México”, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, “cientos de millones de dólares en sobornos”.

El experimentado abogado Lichtman, salvó de la cárcel al hijo de un afamado capo de la mafia neoyorquina, John Gotti Jr.

Aseguró al jurado que el verdadero jefe del Cartel de Sinaloa no es El Chapo, de 61 años, sino su co-acusado Ismael el Mayo Zambada, de 70 años, que nunca ha pasado un día en prisión y sigue prófugo.

Un portavoz de Peña Nieto y también el propio Calderón negaron inmediatamente las acusaciones en Twitter.

La Fiscalía solicitó al juez Brian Cogan que desestime todas las declaraciones del abogado del Chapo. El juez se opuso a esa medida tan tajante, pero advirtió al abogado Jeffrey Lichtman que los supuestos sobornos son irrelevantes para el caso “si no están vinculados al acusado”.

Jesús 'El Rey' Zambada, empleado del Cartel de Sinaloa durante dos décadas hasta su arresto en 2008 y hermano de Ismael 'Mayo' Zambada, ha descrito cómo corrompían a las más altas esferas gubernamentales de México.

El Rey, de 57 años, dijo que El Chapo era “el principal” líder del Cartel de Sinaloa junto a su hermano El Mayo, cofundador de esa organización criminal, que está prófugo y a quien la defensa de Guzmán Loera señala como el verdadero jefe.

Contador y empleado por el cartel durante dos décadas hasta su arresto en 2008, El Rey está en custodia de Estados Unidos.

'El Rey' contó que fue durante años el líder del Cartel de Sinaloa en Ciudad de México y que controlaba su aeropuerto y a las autoridades para otorgar protección a los narcos y su contrabando.

El precio de la droga iba subiendo al acercarse al norte, afirmó. En Colombia, un kilo de cocaína costaba unos 3 mil dólares, en México de 10 mil a 13 mil, en California 20 mil, en Chicago más de 25 mil y en Nueva York hasta 35 mil, sostuvo.

Por una inversión de 45 millones de dólares entre cinco narcos, restando los costos operativos del envío, las ganancias aproximadas eran de 195 millones en Los Ángeles, 240 millones en Chicago y 390 millones en Nueva York, calculó Zambada, que también invirtió personalmente en el negocio, comprando hasta tres toneladas.

'El Rey', que controlaba la actividad del cartel en Ciudad de México, contó que pagaba personalmente sobornos al comandante de la Procuraduría General de la República (PGR) en la capital mexicana (la Fiscalía del país), a la policía federal de caminos que responsable de puentes y aeropuertos, a la policía judicial federal, estatal y municipal y “a Interpol también”.

“Los sobornos para funcionarios en Ciudad de México eran unos 300 mil dólares por mes”, contó al jurado Zambada. El cartel controlaba varios estados, y en estos sobornaban “principalmente al gobernador, al fiscal, al director de la policía federal y municipal”.

La policía incluso escoltó al Chapo en el DF cuando huía en automóvil con El Rey tras su fuga de una prisión mexicana en 2001, según el testigo.

Dijo también que pagó 100 mil dólares al General Gilberto Toledano, a cargo del estado de Guerrero, a pedido del Chapo hacia 2004.

En 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas fue asesinado en el aeropuerto de Guadalajara. Según 'El Rey', Juan José Azul Esparragoza le dijo que los autores fueron Ramón Arellano Félix y sus sicarios, y que el verdadero blanco era el Chapo, que debía viajar y se dirigía al aeropuerto en un coche de la misma marca.

Pero el gobierno mexicano acusó a Guzmán Loera del asesinato, y éste se escapó a Guatemala, donde un mes después fue arrestado por primera vez.

El abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, asegura, sin embargo, que el asesinato del cardenal fue una “trampa” que el gobierno mexicano y los Arellano Félix tendieron al Chapo.

El narcotraficante Ramón Arellano Félix fue asesinado por El Chapo en 2002, según 'El Rey' con ayuda de la policía, que quiso detener su automóvil. No se detuvo, finalmente se bajó frente a un hotel de Mazatlán, Sinaloa, comenzó a correr “y le pusieron un balazo en la nuca”.

'El Rey' contó que hacia 2005, en una reunión en las montañas de Sinaloa, el acusado le dijo “que si algo le daba gusto en la vida era haber matado a Ramón Arellano Félix”. Zambada puede ser condenado a cadena perpetua por sus crímenes. A cambio de su colaboración, la fiscalía pedirá al juez que reduzca su pena y ya le ayudó a llevar a su familia a Estados Unidos “para que no sufran atentados contra su vida”, según contó el propio testigo al jurado.

Un narco colombiano, Juan Carlos Chupeta Ramírez, utilizaba barcos pesqueros para traer hasta 30 toneladas de cocaína desde Colombia a México, a petición del Chapo y los otros grandes líderes del cartel: El Mayo, Amado Carrillo Fuentes y Juan José Azul Esparragoza.

Pero una vez, en 1994, “la tripulación se imaginó que los iban a interceptar y hundieron el barco”, contó. El Mayo contrató entonces a buzos de aguas profundas y logró recuperar todo el contrabando.

La Fiscalía mostró al jurado un organigrama de la jerarquía del Cartel de Sinaloa con El Chapo, El Mayo, El Azul y Carrillo Fuentes a la cabeza, así como esquemas de los precios, mapas y fotos de los capos.

Se espera que Jesús 'El Rey' Zambada, hermano del Mayo Zambada, testifique el lunes que pagó 6 millones de dólares al actual presidente de México como soborno, según dio a conocer Alan Feuer, periodista que cubre para The New York Times el proceso judicial.

“Se espera que Jesús Zambada testifique que pagó 6 millones de dólares como soborno al actual presidente de México en un restaurante”, publicó el periodista en su cuenta de Twitter.

