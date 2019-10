La Policía británica halla 39 cadáveres en un camión al este de Reino Unido

La policía británica ha hallado este miércoles los cadáveres de 39 personas que se encontraban en el contenedor de un camión en una zona industrial del condado inglés de Essex y ha detenido al conductor del vehículo como sospechoso de asesinato.

Los agentes han confirmado que encontraron de madrugada los cuerpos sin vida de 38 adultos y un adolescente en Waterglade Industrial Park, en la localidad de Grays, del citado condado.

El cuerpo policial de Essex ha detenido al conductor del camión, un varón de 25 años, procedente de Irlanda del Norte, como sospechoso de asesinato y lo está interrogando. El Ministerio del Interior ha explicado que los agentes de inmigración están trabajando estrechamente con la Policía para determinar lo sucedido, informa The Guardian.

La policía recibió una llamada del servicio de ambulancias poco antes de las 12:40 GMT para notificarles el hallazgo de los cadáveres.

"Se trata de un incidente trágico en el que un gran número de personas ha perdido la vida", ha afirmado el jefe de la policía Andrew Mariner, que agrega que las investigaciones a fin de establecer lo ocurrido continúan.

De momento, se desconocen más detalles, entre ellos la procedencia de los fallecidos. Mariner ha adelantado que los agentes tratan de identificar a las víctimas, si bien alertó de que ese proceso "podría ser largo".

"Creemos que el camión es de Bulgaria y entró en el país en (el puerto de) Holyhead (al norte de Gales) el sábado, 19 de octubre", señala. El jefe policial ha indicado que el hombre detenido es el conductor del vehículo.

El primer ministro, Boris Johnson, ha reaccionado a lo ocurrido con un tuit en el que ha asegurado estar "consternado por este trágico incidente en Essex". "Estoy recibiendo actualizaciones con frecuencia y el Ministerio del Interior trabajará en estrecha colaboración con la Policía de Essex para establecer exactamente lo que ha ocurrido. Mis pensamientos están con todos aquellos que perdieron sus vidas y sus seres queridos", ha escrito en Twitter.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.