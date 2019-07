Roban a la periodista Lydia Cacho material de sus investigaciones sobre pederastia y corrupción

Varios desconocidos ha asaltado la vivienda de la popular periodista mexicana y defensora de los derechos humanos Lydia Cacho, donde han robado material periodístico "altamente sensible" y han matado a una de sus perras, ha informado este lunes la organización de periodistas Artículo 19.

"Robaron equipo de trabajo y material periodístico altamente sensible, además mataron a una perra que protegía la casa y otra fue envenenada. Se trata de un acto de represalia por su ejercicio de defensa de derechos humanos y de su libertad de expresión", agregó la organización en su página web.

La misma periodista ha confirmado los hechos a través de su cuenta de Twitter donde ha dicho que no dejará de investigar

Por más que lo intenten no dejaré de investigar. El miedo no colonizará mi espíritu. Soy periodista, soy feminista y defensora de #DerechosHumanos el poder conlleva responsabilidad social. A los que me amenazan les digo: #AquíNadieSeRinde#Justicia#NiñezPrimeropic.twitter.com/WW3J2P3xGd